澳大利亞農業、水利及環境部(Department of Agriculture, Water and the Environment)副部長Mr. David Hazlehurst與農委會副主任委員陳駿季3日召開雙邊視訊會議,分別在坎培拉與台北簽署「臺澳農業合作執行條款」,在現有台澳農業合作基礎上,為雙方農業交流提供架構方向,以擴大產官學研參與,並強化在農業貿易、投資及技術交流之鏈結。

農委會表示,台澳雙方於2001年簽署「台澳農業與農企業合作備忘錄」,迄今已召開16屆農業合作會議,討論雙方關切的農產品市場進入、貿易、投資及技術交流等議題,獲致多項突破。

尤其,農委會指出,我國去冠芽鳳梨於2020年3月已獲澳洲政府同意輸入,透過一年來建立輸澳供果園體系,首批輸澳鳳梨預計於2021年5月出貨,也期待台灣鳳梨輸澳首航順利,讓澳洲消費者品嚐到美味優質的台灣金鑽鳳梨。至於其他重要成果也陸續產生效應,包括台澳有機同等性相互採認、簽署「食品安全合作及資訊交換瞭解備忘錄」,以及與澳洲昆士蘭州合作推動台灣荔枝異地生產及抗病蕉苗研究即將邁入市場營運規劃與推動等。

鑒於新冠肺炎改變了全球農產貿易與農業合作型態,台澳雙方農業部門透過此次高層對話,以及簽署農業合作執行條款,希望以新思維重新鏈結各項資源,並共同因應新冠疫情對農業部門帶來的新常態挑戰。未來除了定期召開雙邊官方會議外,台澳兩國也將擴大舉辦學術與企業論壇、產業參訪及商業媒合等活動,以共同建構可信賴、強健與有效率的食品及農業供應鏈。

(工商 )