石碇高中學生種植野外滅絕級烏來杜鵑種子苗。（新北市農業局提供）

石碇高中學生種植野外滅絕級烏來杜鵑種子苗。（新北市農業局提供）

新北市農業局響應聯合國「世界野生動植物日」，今（3）日在石碇高中種植30株5年生野外滅絕級烏來杜鵑種子苗，建立全台第一座烏來杜鵑在無性繁殖與有性繁殖的對照區，開啟基因多樣性復育原生種「烏來杜鵑」新里程碑。

烏來杜鵑原生地分布在北勢溪一帶，1984年翡翠水庫竣工將其原生地淹沒後，烏來杜鵑便漸漸消失於野外，目前僅存人工栽培植株，因此被農委會特有生物保育研究中心評估為「野外滅絕級植物」，亟待復育與推廣。

農業局副局長徐開宇表示，農業局於2015年起與嘉義大學合作培育1200株烏來杜鵑實生（種子）苗，在同樣環境下生長種苗的植株大小、成長速度也都有很高的差異性，而杜鵑屬的植物因為種子較小，所以由種子所培育之苗木生長較為緩慢，今年起將撫育5年生的植株移植至適宜棲地，讓烏來杜鵑能在野地自然的繁衍復育。

嘉義大學林瑞進老師表示，過去在復育時所栽種的烏來杜鵑多為無性繁殖的扦插苗，可以保留母株的優良性狀，但為了增加基因的歧異度，有性繁殖經減數分裂，基因多樣性高，可提高後代子孫對逆境抗性；無性繁殖無減數分裂，後代基因相同，易引起基因窄化，無法對抗極端氣候變化，因此，推廣烏來杜鵑實生苗復育刻不容緩。

石碇高中校長楊憶湘表示，2015年起與農業局合作於校園栽種2000株的烏來杜鵑，教導師生烏來杜鵑正確的栽植步驟及技巧；為增進學校自行復育的能力與技術，農業局邀請嘉義大學林瑞進老師，指導學校師生一同動手修枝採穗，並以現採枝條進行扦插，大家從認識扦插、採穗母株的選擇與進行扦插等工作，最後再灑些水及發根素，增加烏來杜鵑族群數量，石碇高中操場周邊都可見花蹤，淡雅美麗的花朵為校園增添不少姿色。今日於石碇高中栽種由基因多樣性所培養的烏來杜鵑種子苗，讓石碇高中成為名符其實的「烏來杜鵑」教育及多樣性復育基地。

農業局表示，讓烏來杜鵑的保育由物種保育邁向基因多樣性保育，藉此將技術及觀念推廣至國家未來主人翁，代表著生態保育結合教育永續傳承，讓「世界野生動植物日」更具意義。

(中時 )