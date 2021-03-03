日本海上自衛隊「最上號」（FFM-1）3日舉辦下水儀式，該艦雖然是海自新型「多功能護衛艦」（FFM）的1號艦，但由於設備在初步測試中出現故障，反而是2號艦「熊野號」（FFM-2）已於去年11月下水。

「最上號」的下水儀式於日本九州長崎市的三菱重工長崎造船廠舉行，有望於2022年正式服役，這也是自2017年10月「不知火號」護衛艦（DD-120）之後，首度又有海自艦艇於該造船廠下水。「最上號」原定去年11月下水，但輪機設備卻在測試時發生故障，無法準時交付，導致下水時程延宕數個月。

海自「多功能護衛艦」標案當初包含三菱重工、日本海事聯合造船和三井造船等3家競爭者，最終雖由三菱重工得標，但三井造船也成為該廠商的合作伙伴，不僅協助設計船艦，更擔當「熊野號」的建造任務，結果動作反而比主承包商三菱重工快一步。

「多功能護衛艦」能執行簡單的掃布雷任務。圖為日本海自與美國海軍進行聯合掃雷訓練。（圖/DVIDS）

海自為加強整體戰力，近年來進一步將資源投注於水面作戰船艦，但也被迫減少傳統上最為重視的掃雷艦艇數量。為彌補其損失，「多功能護衛艦」除防空、反艦、反潛武裝外，還擁有簡易水雷布放裝置、無人掃雷載具、掃雷聲納等裝備，以減輕專業掃雷部隊的任務壓力。且由於海自長期面臨人員不足的窘境，「多功能護衛艦」特別注重自動化設計，其標準排水量約3900噸，卻僅需約90名船員便能操控，約為同等級作戰艦的一半。

目前每艘「多功能護衛艦」的造價約為500億日圓（約新臺幣130億元），初步規劃建造10艘，不過為取代阿武隈級、初雪級、朝霧級等舊型艦，未來建造總數可能達22艘之多。

(中時新聞網)