世界多國雖然已開始施打疫苗的計畫,新冠肺炎(COVID-19)疫情對全球各地人們生活的影響,仍在持續中。若是以往,不少人此刻應該正在世界各地舉行微軟Ignite巡迴活動,但今年取而代之的是線上48小時不中斷、超過150,000名技術領導人和產業人士互相交流的盛典。面對驟變的世界,微軟執行長薩帝亞·納德拉(Satya Nadella)在Ignite大會中,提出了五大概念,展現遠見。

微軟公關部副總裁Frank Shaw撰文指出,過去一年的挑戰造就現在的變化,像是遠距醫療、遠距製造、與工作團隊同事和家人進行視訊通話等,推進人們對公有雲的需求逐步增加。而這些功能並非一蹴而就,過去十年多來對新科技的投資加速了過去幾個月的創新發展,並賦予其全新的意義和重要性。而現在,作為引領產業前行的公司,微軟必須往下一步思考,預想世界進行數位轉型的需求,並透過科技不斷改善生活。

面對不斷變化的世界與環境,微軟執行長薩帝亞·納德拉(Satya Nadella)在Ignite大會的開場中分享,認為以下五大概念將成為雲端運算推動未來十年創新的關鍵,包含無處不在的分散式運算(ubiquitous and decentralized computing)、資料主權和環境智慧(sovereign data and ambient intelligence)、跨域賦能創作者和社群(empowered creators and communities everywhere)、為全球所有人擴大商業機會(expanded economic opportunity for every member of the global workforce),以及始於設計階段的安全與信任(trust by design)。

Frank Shaw指出,「參與微軟Ignite的人皆致力於走在科技最前線,他們之所以參加這場盛典,是因為知道世界將持續走向數位轉型,且微軟正致力於為IT開發人員、IT執行者和各種IT領導人提供所需的平台和工具,為下一次的破壞式創新做好準備。 」

【跟著Microsoft Mesh進入一個新世界】

在今天的主題演講中,微軟Hololens發明者,也是微軟軟體工程師的Alex Kipman透露如何透過全新Microsoft Mesh平台,把混合實境帶入首創的沉浸式演講中。

手機和遊戲等科技,已能讓人無論身在何處都猶如在現場,Microsoft Mesh帶來的新境界在於營造一個具臨場感的混合實境平台,即使人們身處在不同的地方也能感覺像在同一間房裡,參與者可以與3D內容交流,也可以透過任何平台或設備的Mesh應用程式進行交流。

Microsoft Mesh將會與Microsoft Teams和Microsoft Dynamics 365整合,而微軟合作夥伴能像往常一樣,在Microsoft Mesh上發展各種新穎的創新體驗。

全新的Microsoft Mesh營造一個具臨場感的混合實境平台,透過任何平台或設備的Mesh應用程式讓人們無論身在何處都猶如親臨現場。(微軟提供/黃慧雯台北傳真)

Microsoft's Alex Kipman unveils Microsoft Mesh

【混合工作新世界】

人們可能會在2021年搬回辦公室和教室,但已永遠回不去疫情前的世界了。Jared Spataro在大會中提到,一般人覺得2020年是在家工作的一年,但事實上,是在雲工作的一年。人們在混合場域中工作時,需要雲端解決方案的協助,而公司則需要重新考慮工作空間以符合實體和虛擬的需求。

Microsoft Teams提供了溝通模式、協作工具,及其他應用程式和服務擴展的能力。在Ignite會中,微軟宣布了Teams Connect,該功能可使多個組織進行跨公司合作,還將在Teams會議中加入新的報告人檢視,並擴大上個月發表的新員工體驗平台Microsoft Viva。

微軟在Ignite大會上宣布擴大新員工體驗平台Microsoft Viva。(微軟提供/黃慧雯台北傳真)

【持續性的雲端創新與控制】

旨在幫助企業於不斷發展的世界中生存和成長的Azure雲服務,如今也比以往任何時候都變得更加重要。微軟將在Azure性能、可靠性和安全性的基礎上,努力使平台更加實用。

微軟將在Ignite中宣佈許多新功能與更新以展現雲端實力。Azure Percept將協助客戶建構和管理位於終端的AI解決方案;Azure Synapse Pathway將加速把工作移至微軟可擴充的分析服務系統;微軟也將為Azure Purview帶來更多功能,以幫助客戶瞭解並規畫其數據。另一方面,由Azure Arc支援給混合雲的機器學習功能也正於預覽階段;Azure Communication Services現在則能與Microsoft Teams相容。

【維持資訊安全是每個人的首要任務】

微軟最近看到了一些前所未有的攻擊,也意識到資安比以往任何時候都更加重要。微軟始終致力於將兩個資安超能力整合在一起:包含整合性的端到端防護、AI和自動化功能等,以能從各個角度大規模地解決安全問題。在Ignite將要宣佈幾項新的強化功能,以增強使用者和組織的能力,並保護設備和後端系統。

世界各地的使用者可以發現,Azure Active Directory中的無密碼身份驗證現在已能普遍地使用,在許多情況下減少了對密碼的需求。其他更新包括Microsoft Defender中新的威脅分析報告,以及Windows Server and Edge devices加入Secured-core以加強保護韌體層中當前與正在出現的漏洞等。微軟還宣布Teams將支援端到端的加密,這將帶來包括保護敏感線上對談等許多好處。

【提供出色的客戶體驗】

從第一線到履行、從後台到服務,每個接觸點的協同努力都比以往任何時候更能帶來出色的客戶體驗。這需要打破CRM和ERP之間的障礙,以確保每個人都有權根據見解採取行動、創新和快速適應。Teams和Dynamics 365共同提供了一個統一的平台,將協作和業務流程聯繫在一起。在Ignite,微軟將有新的整合,以提高整個組織的工作效率,以及Dynamics 365 Marketing中新的客戶旅程編排功能,以個人化所有對客戶至關重要的管道和接觸點。微軟也將宣佈一個新的應用程式,Dynamics 365 Intelligent Order Management,使組織能夠重新想像全管道履行,以滿足訂單和實現的複雜性,同時支援如得來速等全新的交付方法。

【低程式碼建構轉型解決方案更容易】

Power Platform讓無論技術能力如何的人都能建構應用程式,並自動化繁瑣的流程。在過去的一年裡,微軟看到一般開發人員在無需編寫任何代碼的情況下,創建低程式碼應用程式和自動化服務,以及專業開發人員不僅可以使用他們最喜歡的專業開發工具,更能增加使用低程式碼來提高生產力。

微軟也將在Ignite宣佈Power Platform兩項重要的更新。從3月2日開始,Microsoft Power Automate Desktop提供機器人過程自動化(RPA)功能,輕鬆自動化耗時的手動工作,且Windows 10使用者將能免費使用。

微軟也要宣佈一項稱為Microsoft Power Fx的全新開源低程式碼編程語言,這是一種基於Microsoft Excel的低程式碼語言。Power Fx使用數億用戶已經熟悉的公式,從業務使用者到專業開發人員等,都能夠使用他們已知道的技能來開發低程式碼解決方案。

【三項新的產業雲服務】

上周微軟宣佈擴大產業投資,為製造業、金融服務和非營利性產業提供三個新的雲服務,加入目前處於非公開預覽版本的醫療雲和零售雲。

究竟什麼是產業雲?可以將其想像成是能說一個產業語言的雲。微軟的產業雲有助於組織做出更快、更聰明的決策,從而更敏捷、更有效率,並更快地從雲端投資中獲取價值。這一切都是為了幫助組織為自己的客戶和員工提供更好的體驗和價值。在Ignite,客戶可以了解更多產業雲以及如何加入即將到來的預覽版等相關資訊。

