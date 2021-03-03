面對人際關係問題或職場鬥爭時，適時裝傻是智慧，更能避免惹禍上身。搜狐網命理專欄就指出，摩羯座、處女座及射手座是3大隱藏極深的星座，個性精明、深藏不漏，不僅很會裝傻還沒人能看透。

▍摩羯座

摩羯座的人給我們的第一印象就是傻傻的，好像一點都不聰明的樣子，而且即使別人說他，魔羯也不會反駁，所以一直以來他們都是很不起眼的存在。不過隨著相處時間的推進，你就可以發現摩羯座的人其實非常聰明、智商很高，尤其是在學習方面相當出色。

摩羯座是一個內心很通透的人，他們看事情的眼光非常精準，因為他們是有大智慧的人，不願意跟別人計較、爭搶，所以在很多時候摩羯們都不會把事情說透。摩羯座喜歡讓自己內斂到底，好的壞的都無所謂，誰都不能從他嘴裡套到任何消息，堪稱是裝傻界的冠軍！

他們平時總是會給人一種反應遲鈍性格木訥的錯覺，雖然看起來踏實穩重，但絕對不是不聰明的類型，其實他們很有自己的想法，不過因為平時為人低調，不喜歡捲入太多的是是非非之中，所以總是給人一種他們「什麼都不會」的錯覺，事實上他們的智商在12星座中排行第2名，僅次於雙子座。

▍處女座

處女座其實是一個智商極高的星座，看似傻傻的卻很靈敏，對許多事情都一看就懂，只是他們不喜好去計較那些，於是他們會選擇裝傻，假設以為他們是真傻那你就大錯特錯了，一旦他們真要計較起來，可說是無人能比。

處女座的人平時處於非常精打細算的類型，但是面對一些需要自己承擔責任的時候，處女座的人就會選擇裝傻來逃避責任，將自己的精明收起來，問起來好像懵懵懂懂，稀里糊塗就把人給忽悠過去了，還讓人覺得處女座的人是真的傻，只不過處女座的人是在合適的時間裝傻，智商很高，深藏不漏說的就是處女座。處女座裝起傻來一般人看不穿，他們性格有點兒雙面性，內心世界也有很大反差。

處女座的言行舉止和觀念一直都是中規中矩，他們很少會犯錯。所以他們裝傻裝的很真。處女座其實很聰明，他們想像力非常豐富，善於轉換角度看問題。處女座是一個非常內斂的星座，他們外表沉默冷靜，實際上內心城府極深。處女座是一個非常有野心的星座，他們看似很天真，實際上卻一點也不天真。讀書或工作時他們會默默地努力學習力爭第一，屬於一鳴驚人的類型。

▍射手座

射手座的人最擅長裝糊塗，嘻嘻哈哈的個性給人感覺頭腦簡單，什麼都不懂，像個孩子一樣單純。但其實他們只是表面上裝糊塗，射手座的人其實看的很透徹，心裡懂得分寸，適當的時候裝裝傻，並不會把心裡話告訴你，為了不正式翻臉，就用裝糊塗來掩蓋自己。其實他們並不像表面上那麼單純，也有自己的小宇宙，更有讓別人刮目相看的地方。

射手座的聰明不在明處，但絕對不代表他們不聰明，是冷靜而睿智的類型，對於任何事情都看的很明白，雖然他們並不會一直裝傻充愣，但是生活中的他們卻常常會有裝迷糊的情況，往往是因為不想給自己帶來麻煩，所以寧願選擇沉默，他們聰明但不張揚，充滿智慧但卻不外露，所以，他們也總是能夠避免很多麻煩和困惑。

射手座的人，誰都知道他們嘴碎愛嘮叨，也知道他們性格謹慎愛思考，卻不知道他們是很擅長裝傻的人，一件事情再明白不過，射手座卻可以裝的啥都不知道，自我保護能力超群，幾乎沒人能和他們玩心機能玩得贏。

(中時新聞網)