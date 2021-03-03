台日桌球界模範夫妻福原愛和江宏傑，3日遭日媒爆料已離婚，更踢爆她長期遭男方言語霸凌，才決定提離婚，現更進一步指出，連江宏傑媽媽、大姑都對她說出難聽的話，讓她身心俱疲，還暴瘦10公斤。

據日媒《週刊文春》需付費內容指出，福原愛和大姑江恆亘其實關係不好，因為她常私自說出福原愛夫妻的相處日常，就算和江宏傑抱怨也沒用，讓她相當困擾，有一次更接到江恆亘打電話來罵「都是你害我們家裡氣氛變得很糟」。

而長期受到老公和大姑的言語霸凌，福原愛能依靠的就是婆婆，有次她在房間偷哭，婆婆還來安慰她，讓她很感謝，不過某次婆婆竟對她說：「你是我們家的金雞母」，讓她錯愕難接受，即使跟江宏傑講，反而被認為小題大作，態度相當冷漠。

之後和婆婆關係越來越糟糕，只要做錯家事，還會被罵：「就是這樣才討厭日本人」，讓她因此精神狀態不佳，還暴瘦10公斤，只有回到日本才稍微好一點，讓人看了很心疼。

其實，福原愛大姑之前就曾被日媒直指是「怪獸大姑」，當時她也發文反擊，表示自己不會受謠言影響，會繼續勇敢善良，江宏傑則在IG發文，「不要為了沒發生過的事情煩惱，專注自己在乎的事情。」

而福原愛事後也公開和大姑合照的慶生照，並寫下：「我們的感情，我們心裡最清楚。」打臉不合傳言。

(中時新聞網)