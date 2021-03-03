「沒想到我們這群『冬瓜大隊』能打成這樣，真的感動到想哭。」義守大學女教頭謝玉娟這麼說，因為球員今天打出一場精彩的逆轉勝，克服最多17分落後劣勢，以及世新4位非洲裔球員同時上場等考驗，經過延長賽90比89險勝，距離晉級4強更近一步。

義守在第2節被世新打出單節39比18攻勢陷入兩位數落後，由於球隊在8強複賽已經傷了呂威霆，部分球員也有傷在身，謝玉娟坦言全場最多落後17分時，也想過保守調度來保護球員，但是當她問球員意願時，大家儘管嘴上不說，但給她的眼神告訴她還想再拚一下，她也放手讓球員一搏，「結果他們也做到了！」

義守在第4節靠著一波12比0攻勢追平分數，碩一的蘇文如發揮學長價值，末節倒數7分33秒及最後4.4秒關鍵上籃，兩度助隊扳平比數，延長賽一開打也和隊友劉承彥、白曜誠輪流在三分外線投射取分，延續球隊氣勢，不過延長賽最後3.5秒義守邱子軒、白曜誠連續4罰不進，讓比賽緊張了一下，謝玉娟笑說：「贏球最可愛，過程過去就算了，回去再提醒球員。」

蘇文儒攻下個人UBA生涯單場新高26分，邱子軒贊助24分、18籃板，劉承彥全場飆進5記三分球搶下17分，世新伊波卡23分、14籃板，阿巴西和陳建銘各入袋18分，而世新本戰也祭出阿巴西、丹尼爾、沙巴斯丁、伊波卡4位非洲裔球員同時在場上的策略，希望發揮身高優勢，對此白曜誠妙喻像跟美國隊競爭，蘇文儒則形容對方身材優勢佳，感覺球往上彈就很難搶到，彷彿在打奧運。

義守邱子軒此役攻下24分、18籃板。（大專體總提供）

世新伊波卡23分、14籃板。（大專體總提供）

(中時 )