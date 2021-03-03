高雄市長陳其邁力挺農民，除推廣高雄新鮮鳳梨外，也推薦鳳荔酥、龍鳳酥、鳳梨乾及蔭鳳梨等鳳梨加工品，該產品都可以在「高雄首選電商平台」線上訂購。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）。

民進黨3日舉行「買鳳梨、挺農民」記者會，高雄市長陳其邁聯合屏東、台南、嘉義縣市等首長共同行銷推廣台灣鳳梨，除了推廣鮮食鳳梨外，陳其邁也帶了鳳荔酥、龍鳳酥等鳳梨加工品，力挺高雄鳳梨農。

陳其邁表示，鳳荔雙心酥和龍鳳酥，今年獲頒比利時國際風味品質評鑑iTQi「風味絕佳獎章2星」，是國際認證，台灣最好吃的鳳梨酥！好東西要與好朋友分享，所以特別要介紹給台北的朋友們。

鳳荔雙心酥是將高雄市大樹區在地農產金鑽鳳梨及玉荷包荔枝，做成雙心餡酥餅，外皮酥脆內餡清香酸甜不膩，送禮自用兩相宜；龍鳳酥是將內門區特產鳳梨及龍眼乾融合完美的比例，純手工製作出獨特風味，外酥內Q軟，每一口都能吃到鳳梨及龍眼的天然水果香。

此外，陳其邁還推薦全國首創冰涼軟Q口感的大樹鳳梨乾及蔭鳳梨，鳳梨乾是低溫烘烤，無添加任何色素、防腐劑，適合年長者及小孩的休閒零嘴；蔭鳳梨則是家庭主婦料理的好良伴，可烹煮鳳梨苦瓜雞湯、清蒸魚、炒青菜等，都非常可口，產品都可以在「高雄首選電商平台」線上訂購。

大樹區農會總幹事歐幸娟表示，高雄鳳梨目前尚未進入盛產期，但已接獲許多民眾先打電話預訂，截至3日止，確定出貨量有6公噸，其中5公噸是公司團購或個人、1公噸是運到香港；內門農會近日每天平均也接獲數10通洽詢鳳梨電話，也有貿易商洽談龍鳳酥出貨到新加坡，可望今年首度將龍鳳酥外銷出去。

(中時 )