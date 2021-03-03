畢業於義守大學管理學院「管理碩士班」的校友洪國興樂於分享，提攜後輩，除了擔任義大2020年金牌業師，也是第10屆校友總會理事，更在2020年義大30周年校慶時，慨捐30萬元作為義大友義傳愛還願助學金，傳為佳話。

義守大學表示，洪國興榮登義大2020年金牌業師，時任洪隆地政士事務所所長、鑫礦實業有限公司董事長的他，向來秉持提供客戶良好的產品與交貨品質意念，獲得滿意肯定；當分享創業成功心法時，洪國興鼓勵同學們要把握金三角原則「懂法律、諳人性、會理財」，訂好未來目標，「將夢想化為理想並實現它！」

洪國興事業有成，在李樑堅教授的鼓勵下，選擇回校園再精進，攻讀義大EMBA，他尤其難忘校長陳振遠曾說，面對AI新時代，應具備「同理心、終身學習、跨域創新、競逐全球能力」，更以此自勉；李建興教授的雙向互動學習方式，也讓他受益良多，並以除了要深化本業，更要跨足第二專長互勉，強調拓展人際關係、國際視野的重要性。

為了支持成績優秀的同學，洪國興慨捐30萬元作為義大友義傳愛還願助學金，幫助清寒同學；洪國興說，高中時他曾申請過獎學金，受到獎學金的肯定而激勵向上，希望能夠盡一己棉薄之力，拋磚引玉，共同成就美事；洪國興亦擔任義大第10屆校友總會理事，他期許未來能夠定期舉辦聯誼，提攜後輩，凝聚大夥向心力，共創美好未來。

(中時 )