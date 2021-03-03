限水不斷升級。中央水情會議今開會，鑒於新竹、苗栗及台中水庫嚴重不足，決定即日起這三區自來水減壓時段從現行8小時擴大為全日24小時，這是史上首見，顯見水情的不樂觀。由於減壓率達到7％，對沒有蓄水池或管末住戶造成衝擊，台水會派水車支援。

另外上月25日起，工業大用水戶減量供水減少提升到11％，非工業大用水戶、游泳池、洗車、三溫暖節水率減供10％，昨也拍板後者提高到20％，以期延長水庫供水。至於其他地區水情燈號，暫時維持不變。

旱災中央災害應變中心今開會，指揮官、經濟部長王美花會後指出，統計去年6月迄今新竹至嘉義水庫集水區累計降雨量仍為歷年最低，由於新竹、苗栗及台中地區水庫蓄水量已低於2成，決定再加大節水力道。

這三區本就是實施橙燈的第二階段限水「減量供水」，現把原先晚上10點至翌日6時的自來水減壓時段，延長至全日實施，等於減壓時間多拉長2倍，白天也減量出水。

水利署表示，原本減壓5％出水，因同步減少漏水率，所以減壓率實際到7％。如此沒有蓄水池住戶、管線末端住戶會比較辛苦，水龍頭出水可能較弱。這部分台水會派出水車到高地、偏遠地區支援，讓民眾取水。

對非工業大戶用水減量20％，水利署會派員檢視是否達到，如超過將給予「鎖水表」，限制用水量只能有平常的8成。

目前中央氣象局評估未來一週中部以北有降雨機會，3月預估有機波春雨，不過水利署表示，因是屬於「正常偏少」機會大，所以對水情政策仍持謹慎戒慎態度。

雖然這波限水升級主要針對非工業用水大戶，但是如果接下來水情持續嚴峻，水利署就會評估工業用戶也要加嚴到20％。由於此對產線營運會有很大壓力，將視水情再採取動作。

(中時 )