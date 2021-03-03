福原愛今日遭日本媒體曝光與一位外型高大帥的日本男性在橫濱中華街約會並在酒店過夜的多張照片，更指該男神似MLB棒球好手大谷翔平，因此又被台灣網友戲稱為「橫濱大谷翔平」。不過福原愛已透過經紀公司否認離婚，坦言雖然與友人在飯店過夜，但是訂了一人一間房，而小愛的回應勾起一位網友悲傷回憶，在PTT發文分享昔日經驗，讓大批網友看了心疼。

福原愛被日媒驚爆把老公、小孩留在台灣的她，在今年2月底與「橫濱大谷翔平」在橫濱中華街甜蜜約會，兩人彼此依偎著散步，還臉貼臉一起吃著剛買來的小籠包和燒賣。接著福原愛更搭乘對方的高級跑車離開前往某飯店，隔日還在橫濱港未來再次約會後，才依依不捨的分開。

福原愛被直擊與「橫濱大谷翔平」在橫濱中華街約會。(翻攝日媒)

對此，福原愛也透過女性友人向《女性SEVEN》認與橫濱大谷翔平在酒店過夜，但是訂兩間房間，更強調當時自己精神狀況不佳，對方是支持自己的好朋友。另外，福原愛還被爆料婚變原因，指她在懷孕期間受到老公言語暴力，曾因穿著漂亮衣服去看牙醫，而被江宏傑大罵妓女。然而被《週刊文春》問及是否難以忍受老公長期語言暴力才分手？福原愛並未正面回答，只說夫妻倆會好好討論後再做決定。

而福原愛的回應也勾起一位網友的心酸回憶，他在PTT上PO文寫下：「愛醬訂了一個房間，橫濱大谷翔平也訂了一個房間，我相信他們倆是各睡各的房間啦！猶記十幾年前服兵役的時候，也是相信當時在國外念書的女友，她跟男性友人出去玩時也是各睡各的房間，一個月後，她就跟我說感覺淡了...」吸引不少網友留言安慰原PO「QQ」、「QQ 男女間是沒有同房的純友誼的」、「淡淡的哀傷」、「你可以去綠隊報名了」。

(中時新聞網)