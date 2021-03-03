導演崔永徽「聽臺灣挺臺灣」，大手筆力挺農民，自費數萬元購買鳳梨贈送現場觀眾。（海鵬提供）

國片開春傳來好消息！由臺灣女導演崔永徽所執導的音樂紀錄電影《聽見臺灣》，今天（3／03）確定獲選2021年香港電影節，將於下月代表臺灣赴港舉行國際首映。該片是金馬獎獲獎片《只有大海知道》導演崔永徽的最新作品，內容藉77歲的音樂大師鮑元愷在臺教書所見所聞，並藉其創作《臺灣音畫》展現出連臺灣人都未察覺的臺灣之美，被形容為「400年來最美麗的音緣」。影展人員更盛讚該片，「從一位作曲大師對音樂的無比熱忱，展現臺灣特有的溫度與人情」。《聽見臺灣》今天也在臺舉行首映會，導演崔永徽更呼應時事「聽臺灣挺臺灣」，大手筆力挺農民，自費數萬元購買鳳梨贈送現場觀眾，場面熱鬧且溫馨。該片口碑鼎盛，許多觀眾都被電影感動得熱淚盈眶，對片中鮑教授藉音樂創作展現對臺灣的熱愛，更是感佩有加。

這部攝製8年的電影《聽見臺灣》，是導演崔永徽繼電影《只有大海知道》後的最新作品。片中描述音樂大師鮑元愷在臺任教南華大學10年間，深入臺灣風土人文，不僅以音樂展現人情溫暖，更陸續創作出膾炙人口的〈玉山日出〉、〈安平懷古〉、〈宜蘭童謠〉、〈恒春鄉愁〉、〈泰雅情歌〉、〈鹿港廟會〉、〈龍山晚鐘〉、〈達邦節日〉等八個交響樂章的感人歷程。電影藉一位外來音樂家的獨特觀點，以從世界看臺灣的角度，讓觀眾驚喜發現截然不同的臺灣之美，一舉獲得本屆香港電影節青睞，獲選「真的假不了」單元世界首映，將實體及線上影展同步舉行。

有趣的是，音樂大師鮑元愷來臺教書之前，就曾對羅大佑的暢銷金曲〈鹿港小鎮〉心醉不已。1995年大年初九，他慕名首度造訪鹿港媽祖廟，人山人海彷彿歌詞「廟裡膜拜的人們依然虔誠」感人呈現外，他更搖身粉絲尋找了「媽祖廟的後面、賣著香火的那家小雜貨店」的「羅大佑的家」。鮑元愷表示，他在鹿港同時震攝於臺灣的北管與鑼鼓，瞬間牽動靈感、將之編進《臺灣音畫》第六樂章〈鹿港廟會〉，展現人們對媽祖的虔誠信仰。更驚人的是，就在夜幕低垂要離開鹿港之際，他竟聽見龍山寺傳來一聲鐘響，那股提升智慧的肅穆感瞬間油然而生，更刺激他

寫出寧靜致遠的第七樂章〈龍山晚鐘〉，並被譽為《臺灣音畫》八大交響樂章最深入風骨的一篇。《臺灣音畫》八首樂章中，鹿港獨佔二曲，羅大佑的〈鹿港小鎮〉功不可沒。

曾在臺灣任教11年的鮑元愷，即使退休、對臺灣依然念念難忘，「臺灣把我重新焠了一遍火」；在這裡他打通了創作血脈，靈感猶如泉湧，得以用深度采風與宏觀的視角，藉交響樂來描繪「臺灣新八景」的山川人文，讓觀眾尋回曾經淡忘或忽略的臺灣之美。電影《聽見臺灣》展現他對臺灣這塊土地的熱愛與情感，包括知名作曲家黃輔棠、臺北愛樂管絃樂團團長賴文福、國立臺灣交響樂團團長劉玄詠及已故美國指揮家亨利梅哲（Henry Mazer）等人，都在片中現身說法，對鮑元愷推崇備至。而這部被譽為「400年來最美麗的音緣」的電影《聽見臺灣》，將於後天（3月5日）全台上映。

(中時 )