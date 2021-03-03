諾斯洛普·格魯曼公司( Northrop Grumman )的B-2「精神式」(Spirit)是當前全球唯一的匿蹤轟炸機，先進程度無庸置疑，不過這型轟炸機似乎遇到重要零件短缺的問題，而且原廠公司無法提供，以致於美國空軍正在徵求「逆向工程」的廠商，相關的標案發布在美國政府簽約網(beta.SAM.gov)。

The Drive報導，B-2轟炸機的繼任者B-21「突襲者」(Raider)也是由諾格公司承包製作，據說原型機可望在今年推出明年試飛。不過B-21的正式入列的時間未定，因此B-2至少還要服役好幾年。B-2是由諾格公司承包的，理論上也供應它的重要零件，然而最近美國政府的簽約網站beta.SAM.gov上出現一則不尋常的標案，徵求「B-2轟炸機的負載熱交換器」(B‐2’s Load Heat Exchangers)的關鍵零件，似乎諾格公司無法提供這個系統的維護工作。

國家安全分析師馬克‧湯普森(Mark Thompson)說：「雖然目前不清楚這個熱交換器屬屬B-2轟炸機的哪個子系統，但是轟炸機的各種複雜航電設備當中，其中必然有需要持續冷卻的系統。」

「為何美國政府要提出這個標案呢？顯然這套系統已停產多年，而且當初製作這些零組件的圖紙、生產工具已經不存在。」

或許正因為B-2當初的研發計畫過於秘密，以至於在完成生產工作之後，相關的圖紙、工具機就奉命銷毀與拆解，避免機密外流。也可能是一些較烏龍的原因，當初負責製作的小承包商在某個時間已經倒閉，然後在B-2生產團隊解編時，相關的技術資料被收藏到某個不見天日的檔案室裡，再也不為世人所知。

這個逆向工程標案會很困難嗎？這倒不致於。對現在的技術來說，逆向工程絕對不是難事，而且新造的仿製零件只會更快、更可靠。據報導，今年早些時候，美國空軍快速維持辦公室（RSO），已經引進一套「自動3D掃描系統」，可以快速的分析已經停產的飛機零件，然後利用3D列印這類的新式工藝方法，就能完整的複刻新的零件與設備。

事實上，服役超過60年的B-52H「同溫層堡壘」(Stratofortress)也是利用逆向工程技術來維持戰力。一家名為「任務支持公司」(Mission Support Inc.)剛獲得了一份美國空軍合約，以檢修B-52引擎的旁通管，由於資料不足，該公司利用電腦輔助製造（CAD / CAM）技術，以設計正確的新零件。

總而言之，美國空軍尋求B-2的逆向工程零件，與美軍當前的「數位化後勤改革」是相符合的，能夠保障飛機的後勤工作，零組可以更輕鬆、更便宜地得到維持。最重要的是，這些技術顯示了一些高昂而稀少的美軍匿蹤武器裝備，包括B-2轟炸機、F-22戰機，或是海軍的朱瓦特驅逐艦在未來如何確保良好運作。

(中時新聞網)