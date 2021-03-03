日本桌球天后福原愛和江宏傑結婚4年，近日驚爆兩人協議離婚中，福原愛被拍到和一名高大男子約會，江宏傑也否認離婚，而福原愛也被挖出過去貼文，當時她摘下婚戒，就被瘋猜夫妻感情生變。

福原愛在2018年8月某一天深夜，突在微博發文：「感情是不是『對還是不對』，是『珍惜還是不珍惜』」，隨文附上一張戒指放在玻璃杯裡的照片，而該戒指疑似是婚戒，貼文最後還Tag江宏傑帳號，雖然福原愛立即刪文，但還是引起網友熱議。

不少網友看到貼文，擔憂兩人是否感情出了問題，當時她即澄清夫妻沒吵架，表示：「對不起了，讓大家誤會了。」

福原愛2018年發文被猜婚姻岀問題。（圖／翻攝自微博）

據日媒《女性SEVEN》報導，福原愛日前被拍到和一名高大男子在橫濱約會，兩人是人6、7年前透過朋友介紹認識，今年才開始熟識，日前他們被直擊在飯店開房間過夜，福原愛坦承此事，可堅稱「一人住一間房」，更解釋自己在精神狀況不佳時，對方是很支持自己的朋友之一，並稱對於離婚「會好好討論再決定」。

另外，日本週刊《週刊文春》也爆料，福原愛和江宏傑目前已協議離婚，並傳出福原愛懷第一胎時，因為孕吐吃不下東西，被江宏傑罵過好幾次，更有次福原愛去看牙醫時換了一身漂亮衣服，竟被江宏傑飆罵「妳這個妓女」，才令福原愛決定離婚，而江宏傑稍早透過經紀公司駁斥離婚。

(中時新聞網)