屏東縣政府為推動全人照顧服務，將在九如鄉打造「全人照顧園區」，藉由活化具百年歷史的舊九如國小校舍閒置空間，結合戶外全齡共融公園，打造完善互動園區，匯集動靜態、室內外活動，不限年齡及族群，盼趕在4月完工，送給孩子當兒童節禮物。

屏縣府社會處長劉美淑表示，原九如國小校舍一樓已設置為日照中心，提供長者基本生活照顧、餐食及個別化多元服務，二樓將設置為樂活健身中心，向前導入運動介入觀念，並透過專業講師安排動靜態課程，促進長者與社區生活的連結，同時預防並延緩失能。

三樓則設置為親子共伴基地，導入室內沙坑、室內溜滑梯、球池、蹦蹦床供多樣化的遊戲空間及主體設施，支持家庭育兒及照顧的功能，三樓另外還有藏書超過2000本的繪本室，開幕期將結合在屏東長大的兒童繪本畫家陳致元特展。

劉美淑說，園區內正在整建的戶外全齡共融公園，主題規畫分為兒童遊戲及全齡體健2大區，除有滿足兒童多元遊戲行為的大型高架及挑戰性高的木樁遊具，更有全齡均可使用的戶外專業健身設備，透過社群化運動優點，串聯社區意識並帶動運動風氣。

這座全屏東縣首座的全人照顧園區，結合室內外整體遊戲及運動功能，劉美淑說，預計在今年4月將完工啟用，不過仍待安排遊具安全檢驗，未來在這全齡共同使用的空間裡，將滿足世代互助共融及全人照顧的需求，從婦幼、青少年、身障者到銀髮族，全齡通通照顧得到。

(中時 )