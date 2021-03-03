美國有線電視新聞網(CNN)2日報導，根據最新衛星圖顯示，北韓近日新添建築物，試圖隱匿美國情報單位指稱為儲藏核武的設施。報導指稱，美國國會議員與盟邦都期盼拜登能盡快公布具體而明確的對北韓戰略；如今傳出北韓新添建築以隱匿核設施，恐讓拜登公布對北韓新政的急迫性大幅提升。

根據2月11日拍攝的衛星照片，美國密德伯里國際研究學院表示，在2020期間，北韓在Yongdoktong的設施新建建築物，目的可能是為了隱匿地下通道的出入口。該通道可能通往儲藏核武的設施。

密德伯里國際研究學院的專家路易斯表示，地下通道的入口於2019年12月才被人發現，而新添貌似建築物的結構，則於2021年被發現。先前美國情報單位指控，Yongdoktong疑似為北韓核武的儲藏設施。如今最新衛星圖則再次證實美國安官員與專家長期以來的主張，也是眾所皆知的事實，即北韓持續在全國各地積極研發核武，並營建各種工事來藏匿其不斷擴張的核武庫。

美國國會議員與前情報官員認為，由於美國情報官員仔細監控平壤核計畫的各設施，故該處新建的工程肯定引起美情報機構的注意。

報導引述美政府內部消息，國會與美國盟友無不期盼拜登能盡快公布北韓政策的具體細節。目前推測，拜登將在完成政策審查的數周內公布具體作為。不過，衛星照證實北韓的核武計畫仍持續推展，這不僅加劇情勢的急迫性，過長的政策審查過程也會因事態新發展，而讓拜登推動去核化的目標與作為複雜化。

目前拜登只承諾與區域盟國一同合作，共同解決北韓核武問題，卻還沒發表具體政策措施。迄今官員只有含糊不清的聲明，重申美國「去核化」的立場。

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)2月表示，拜登認為北韓核彈道飛彈與核擴散形成對世界和平與安全的威脅，並破壞全球核不擴散制度。

不過，議員認為，拜登應搶在平壤進行新一波飛彈試射或挑釁行動前，盡快與北韓接觸；不然，一旦北韓先發制人，外交舉措將更為困難。美國與北韓之間能推動許多議題，而不是僅限於去核化；如果再次走上去核之路，勢必與過去一樣再次受挫。此外，推翻金氏政權這樣的想法並不現實，不該成為美方的政策訴求，美方應該追求防止核戰爆發或避免北韓進行核敲詐。

情報官員分析，衛星照的曝光提醒拜登政府，即使白宮已和平壤進行外交談判，核武研發的腳步仍將持續前進。另有官員表示，欺騙加上否認，這是北韓一貫手法。北韓擅長戰術性吸引美方注意，然後否認自己正這樣做。

談到對北韓政策，川普顛覆傳統做法，捨棄與區域盟友合作，而選擇與金正恩建立個人關係，川普甚至和金正恩3次會面。相較之下，拜登則更重視對盟國的承諾與合作。美國務卿布林肯(Tony Blinken)表示，政府將對北韓軟硬兼施，一方面增加對平壤的壓力，另一方面以外交手段吸引其注意；不過，若沒有盟國的協商與合作，任何事都將無法展開。

防衛民主基金會（FDD）專家魯吉洛（Anthony Ruggiero）認為，拜登可以利用制裁做為談判槓桿。換言之，制裁的力道必須強到足以為談判提供施力點。川普時期的制裁過於零星，讓拜登需要點時間重建足以產生壓力並形成槓桿的談判。

美國前官員表示，考量到新冠肺炎的流行，平壤一貫在美國新政府成立之初便開始挑釁行動的做法，可能會因此推延。因為，大流行下北韓異常脆弱，難以分身在外交事務，加上經濟脆弱性，也無法承受大規模制裁。

不過，金正恩也很可能測一下拜登的底線，這讓其行動更難以捉摸。專家認為，考量到這一點，拜登應即早發出訊號，表明願與平壤進行溝通。

(中時新聞網)