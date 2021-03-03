你身邊也有肉食控朋友嗎？新開幕的虎三同、銀座杏子日式豬排、京都勝牛紛紛推出美味的套餐，無論是韓式燒肉，或是日式豬排、牛排定食全都令人食慾大開，肉食控一定不能錯過。

▍1.頂級韓食燒肉餐酒館「虎三同」

虎三同座落於信義遠東百貨A13的14樓，以韓式燒肉為本，結合時尚調酒，絕佳地理位置可俯瞰台北市區及台北101，看著美景大啖美食，絕對是人生一大享受。

虎三同座落於信義遠東百貨A13的14樓，窗外可看到台北地標101。（邱映慈攝）

虎三同菜單設計以套餐為主，單點為輔，午晚餐時段共九款套餐，午間套餐推出伊比利豬與日本A5和牛的個人享肉模式，套餐定價分別為880元及1,280元，另外也有經典韓食為主的雙人980元及三人1,480元不同價位的套餐，晚間則依肉品分為饕客系列與職人系列的兩人、三人套餐，價格落在1,980至5,660元，全程有專人服務燒烤，宵夜時段則化身為高空酒吧，菜色提供韓式豬腳、辣豆芽解酒湯、牛小排芝麻葉卷等單點韓式小食來搭配調酒，滿足三個時段不同的消費者需求。

「虎三同」注重食材、專注服務，主攻頂級韓食燒肉市場。（邱映慈攝）

虎三同用餐全程有專人服務燒烤。（邱映慈攝）

超人氣起司炸雞將去骨雞腿肉裹上粉漿油炸，均勻混合甜辣的韓式辣醬，最後淋上誘人的起司醬，絕對是人氣必點。（邱映慈攝）

可續加的韓式小菜。（邱映慈攝）

豚肉主打西班牙伊比利豬與台灣本地究好豬等可供選擇。（邱映慈攝）

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▍2.銀座杏子日式豬排新品、全新商業午餐

杏子豬排推出全新商業午餐，以醬燒口味研發了三款丼飯，包括醬燒鮭魚丼飯、醬燒牛肉丼飯及里肌豬排丼飯，每碗只要270元，附贈可續加的白飯、味噌湯和小菜，讓上班族吃飽，迎接下午的挑戰。

銀座杏子日式豬排推出新品、全新商業午餐。（邱映慈攝）

醬燒鮭魚丼飯、醬燒牛肉丼飯及里肌豬排丼飯。（邱映慈攝）

銀座杏子日式豬排3月新菜是「鹽麴棒腰內豬排」，選用來自日本米之鄉日本新瀉縣魚沼市釀造的鹽麴醃漬豬腰內肉中段俗稱為「棒腰內」的部位，醃製後的肉質更柔嫩多汁，接著裹上日本麵包粉入鍋油炸，散發出天然鹹味的豬排，肉汁也更甘醇順口，營養又美味。

鹽麴棒腰內豬排套餐。（邱映慈攝）

▍3.京都勝牛新品、全新商業午餐

京都勝牛也推出全新商業午餐，包含鯖魚套餐、里肌豬排套餐、腰內豬排套餐與鹽焗雞塊套餐，每份280元，以精緻的木盒容器盛裝四道小菜來搭配不同主餐。

京都勝牛全新商業午餐，以精緻的木盒容器盛裝四道小菜來搭配不同主餐。（邱映慈攝）

京都勝牛3月全新推出「角切牛排定食」，一顆顆形狀如骰子的板腱牛肉，先將肉煎至5分熟再淋上秘製醬汁與洋蔥拌炒，搭配炸的酥脆的蒜片增添風味，最後擺進燒熱的鐵板上續熱，肉汁飽滿，口感豐厚的角切牛排超級下飯。

角切牛排定食。（邱映慈攝）

杏子、勝牛皆於3/8～3/12推出商業午餐買一送一的優惠，銀座杏子日式豬排的部分點任一商業午餐即送醬燒牛肉丼飯或醬燒鮭魚丼飯；京都勝牛則是任選商業午餐買一送一，每日每店皆限量5份。

(中時新聞網)