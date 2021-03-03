嘉義縣去年二期作硬質玉米因久旱未雨，損害嚴重；其中義竹鄉硬質玉米種植面積2000公頃，占全台近3成3，正值採收階段，義竹鄉農會總幹事翁永寧估計這次減產35％以上，嚴重的甚至有60％。綜合天候等因素，農委會這次取消原本每分地需繳售數量350公斤才能領6000元獎勵金的措施，減輕玉米農歉收造成的經濟負擔。

翁永寧表示，去年無颱風入侵台灣，降雨時間少，淺層土壤缺水，使得玉米發芽期間，苗枯萎受損，生長不如預期，之後老天雖然下了幾場雨，但都為局部性小雨，對作物生長也只是杯水車薪，導致發生延遲性災損，義竹為嘉義縣硬質玉米最大宗的產區，近日看農民繳售的重量，與過去相比大幅減少。

翁永寧說，以前大部分農民一分地可繳600公斤以上，現在只剩300公斤，更慘的還有200、100公斤。另外因氣候影響，六腳、朴子及東石種植硬質玉米的田區也受損歉收；朴子黃姓農民說，去年未達到寒害現金救助標準，眼見產量減少，每分地大約只能產200公斤，還好政府取消應繳售數量的規定，否則今年收入又要泡湯。

嘉義縣政府農業處農林作物科長李秋瑩表示，嘉縣二期作硬質玉米栽植面積約5495公頃，雖然這次歉收和秋行軍蟲沒有太大關聯，但仍提醒農友，3月1日至6月30日止，為秋行軍蟲防治第三階段過渡期，蟲災發生於田區，政府最多提供2次藥劑補助，但不再補助施藥工資，但一期作食用玉米、高粱及薏仁種植期間，政府仍持續監測，農民也應需注意防治。

(中時 )