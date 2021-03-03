苗栗縣苑裡鎮房北平交道聯外道路狹窄，大型車輛通行不便且有安全疑慮。（巫靜婷攝）

苗栗縣苑裡鎮約1萬多名沿海居民，進出苑裡市區需通行鐵路平交道，卻因早期平交道規畫未盡完善，聯絡道非常狹窄，會車險象環生，苑裡鎮公所指出，房北平交道銜接台1線的聯絡道寬僅約3至4米，目前計畫南移房北平交道，並銜接打通後路寬12米的博愛路，改善通行安全，此案盼獲得內政部支持。

苑裡鎮受鐵路貫穿分割，鐵路西測的沿海居民，進入市區必經通過平交道，但銜接平交道的聯絡道十分狹窄，多數寬僅約3至4米，除了大型車輛通行不便，一般車輛會車也險象環生，苑裡鎮公所原想爭取鐵路高架化，卻又因工程經費高達66.6億元，加上用地取得及施工困難而告吹。

苑裡鎮長劉秋東指出，鐵路高架化工程經費高昂，光是縣府就要拿出12億元的配合款，縣府財政困難，這個案子可能被擱置，因此透過立委陳超明服務處邀集相關部會舉辦視訊會議，初步達成共識，將爭取內政部營建署經費補助改善，並希望台鐵協助用地使用及平交道南移作業。

劉秋東表示，房北平交道聯外道路狹窄，大型車輛通行不便且有安全疑慮，由於台鐵已表明不支持新闢平交道，因此公所希望將房北平交道南移約400公尺到博愛路，並打通博愛路往西延伸至西勢里，12米寬的都市計畫道路來銜接，利用紅綠燈管控，讓鐵路西側居民進出市區更安全、方便。

劉秋東指出，此案經立委服務處協助，已送進內政部營建署，預計3月審核，若順利獲取經費補助，對苑裡鐵路西側的居民將是一大福音。

(中時 )