香水，是女人不可或缺的必需品，就如同調酒是W品牌裡最重要的元素之一。迎接3月「女力月」，台北W飯店攜手以淡香精起家的頂級保養品牌Chantecaille香緹卡，用調酒來詮釋女人的各種風貌，從嗅覺延伸至味覺以打造全方位的感官體驗！WOOBAR首席調酒師Bruce 率領團隊，特選品牌系列中四款經典女性香水為靈感發想，結合其顏色、香氣、花卉等元素設計出「Floral Lady花漾女人」系列調飲。自即日起至4月30日前至WOOBAR點花漾女人主題調酒，即可獲得香緹卡神秘小禮乙份（數量有限送完為止），在IG上打卡「@wtaipei」並標註「#wflorallady」則有機會抽中市價7,500元的香緹卡淡香精。

台北W飯店總經理唐皓維表示，香緹卡極其講究設計，其香水瓶身以高科技雷射的雕花打造品牌精神，與Ｗ的熱情元素「設計」不謀而合，同時結合W品牌中的調酒文化，創造出獨一無二的品飲體驗。

W飯店WOOBAR針對女性推出的主題調飲，每杯420元+10％。其中，「KALIMANTAN雲端小島」依香緹卡夫人眼中的東方異國嬌娃，調酒師大膽使用木質風味威士忌作為基底，並在醇厚濃郁的威士忌香氣中加入一息佛手柑與玫瑰香氣柔化線條，恍如置身未知的無人島，既神秘又性感。「LE WILD綻放巴西」入口清新茉莉茶香、熱帶百香果香齊放，接著是明快清爽的羅勒氣息，完美詮釋香緹卡夫人香氛中那位充滿冒險態度、精神奕奕在巴西叢林中的燦爛女子。

「VETYVER淘氣香根」為四款最精彩調酒，Bruce使用琴酒為基底，利用杜松與荳蔻打造強而有力的底蘊來解釋男性沉穩剛強的特性，再用檸檬與葡萄柚帶來的俐落口感，勾勒出女性的犀利精明，完美呈現香水中剛柔並濟、幹練時髦的都會女子形象。而「DARBY ROSE達比玫瑰」則融合桂花、莓果與玫瑰的優雅婉約，在調飲中加入檸檬與香氛前調相呼應，入口淺嚐恍如啜得齊花盛開的清甜以及紅莓俏皮的微酸口感，尾韻迷人而甜美。

(工商 )