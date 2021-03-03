因應蔡英文總統提出的600億元青年創業貸款政策，文化部去年向行政院爭取100億給文創創業青年貸款。儘管疫情影響景氣，仍以免企劃書、免擔保、7天內就完成撥款等條件，在貸款方案上路5個月來，吸引上千件申請諮詢，申貸金額近10億。

文化部統計，目前文創青創貸款收件案中，以視覺藝術產業（13.21％）、音樂及表演藝術產業（12.88％）、工藝產業（11.87％）、電影產業（11.37％）申請貸款件數佔比較高。除以上典型文創產業外，也有不少經營Podcast及影音串流的新世代跨域事業申貸。截至今年2月，獲核保件數達570件，獲貸率達8成。

經濟部、農委會等其他部會於去年8月陸續推出不同青年貸款。文化部考量創業青年過往難以申貸的經驗，和文策院合作，調整流程。讓文策院可居中擔任顧問角色，提供創業青年申貸諮詢等服務，於去年9月底才偕同10家合作銀行推出青年貸款方案。

文化部表示，除開辦時的10家合作銀行後，於今年1月加入高雄銀行，2月起再增加陽信商業銀行、聯邦商業銀行、上海商業儲蓄銀行、華泰商業銀行、嘉義市第三信用合作社及金門縣信用合作社等6家金融機構。總計全國共有17家金融機構、1923家分行，以及文策院與20縣市政府成立的服務諮詢合作窗口，可協助創業青年圓夢。

藝文產業型態多元，過去金融機構因不熟悉藝文產業特性，造就業者申貸難度高。文策院近來也陸續舉辦多場說明會，針對貸款時效性、核貸通過率、核貸金額、文創產業別一一說明，未來將持續辦理，3月份預計首次前往金門縣及連江縣辦理專場。

(中時 )