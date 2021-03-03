台灣基進黨立委陳柏惟，3日聯合立委張廖萬堅、莊競程，號召中部多家企業認購7萬台斤的高雄市大樹區的鳳梨，但張廖萬堅、莊競程來幫忙促銷外，是不是也是來幫忙「反罷免？」陳柏惟表示，我就是「台灣鳳梨」國民黨要下架我，反而招來人家來幫我。

陳柏惟表示，只要我們內容品質優秀，就不怕人家惡意來下架，但也不能這樣子就坐在家裡，想說你不買算了，我們要想辦法賣其他國家，讓更多人知道，我們在立法院的表現、地方的服務，越是被欺負的人，就越有人出來相挺，謝謝社會企業家出來相挺。

張廖萬堅表示，陳柏惟在立法院第一會期是優秀委員，是有認證過的，所以不要用一個爛理由來罷免，他是真的很認真，每天我在高鐵一定遇到他二次， 不要像台灣鳳梨一樣，找一個不是理由的理由來拋棄他，這是浪費時間與社會資源。張廖萬堅也形容陳柏惟是台灣土鳳梨，一點點酸酸，甜甜可以回甘。

陳柏惟自認，跟台灣鳳梨一樣的命運，一個是被中國共產黨打壓，一個被國民黨打壓，本來我們台灣的鳳梨品質就較好，對岸的是「枴瓜劣棗」不好賣，他們把好的擋下來，自己不好的才能繼續賣。

莊競程則說，民進黨黨內對於陳柏惟罷免案，一定會全力來保衛陳柏惟。他們隨便找個理由就禁台灣鳳梨，就像國民黨在打陳柏惟一樣，隨便找個理由就要來罷免認真問政的陳柏惟。

陳柏惟自認是台灣鳳梨720

(中時 )