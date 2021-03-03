福原愛和江宏傑婚變風波越滾越大，日媒更爆出福原愛在日本和一名上班族男子到飯店開房間過夜，桌球界恩愛夫妻疑面臨離婚窘境，令社會大眾訝異；昔日福原愛和江宏傑公開結婚喜訊，兩人身價有段差距，因此不少人認為她是「下嫁」，但「下嫁說」卻遭酸見不得人家好，如今兩人婚姻觸礁，有網友不禁感嘆「還是門當戶對的好」。

今（3）日福原愛遭日媒爆出長年忍受江宏傑言語暴力，讓她忍無可忍才決定回日本，甚至還遭跟拍到和一名上班族男子到飯店開房間過夜，兩人婚姻狀況亮紅燈；網路論壇《批踢踢實業坊》有網友想到昔日「福原愛下嫁說」，不免聯想「台男是不是還是配不上日女」，當初福原愛無論是世界排名還是身價都高過江宏傑，但兩人的粉絲卻酸認為「下嫁說」是眼紅網友說的酸言酸語。

現今兩人婚變一事越來越嚴重，網友對此提出個人想法，「當時福原愛和江宏傑結婚，大家也都說福原愛是下嫁了，是不是還是門當戶對的好」，還脫口表示，「台男最好還是娶越南菲律賓女吧」；這段言論引起熱議，「輸在起跑點，先天種族就不對了」、「日女也看不起日男」、「即便金城武紅遍全日本還是被日女看不起，現實就是這麼殘酷」。

當年福原愛身價有年薪2000萬元，而江宏傑僅有年薪約80萬元左右，收入懸殊還讓日媒替福原愛抱不公，認為她嫁了就虧大了；但在福原愛結婚且懷孕後，江宏傑愛妻形象深植人心，眾人才漸漸遺忘「下嫁說」。

(中時新聞網)