法務部行政執行署近日公告欠稅大戶檢舉名單，美麗華大飯店前董座黃春福欠稅3.2億元再登禁奢榜首；未料，黃春福上月就因投資股票失利等原因，積欠綜合所得稅2億多元，另積欠債權人1330萬元，向新北地院聲請破產獲准。

執行署指，黃春福原已積欠綜所稅金額 3.1 億元，因欠稅本金加上滯納利息，目前積欠金額已高達3.2億元，榮登新一波欠稅大戶榜首。新北地院裁定指，黃春福上月已聲請破產，理由為投資股票欠稅2億858萬多元，又對外欠款1330萬元，積欠金額高達2億2188萬多元，但黃的美麗華公司股票、存款等資產僅有2億1500多萬億元，扣除稅捐優先債權，仍無法清償債務。

黃春福聲稱自己每月膳食費用6300元、醫療費3300元，未達新北市政府公告今年低收入戶及中低收入戶每月最低生活費1.56萬元標準，且資產扣除稅捐僅剩684萬多元，無法清償3位債權人1330萬元債務；法院上月裁定獲准，宣告黃春福破產。

(中時 )