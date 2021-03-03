北市中正一分局上月27日早上在市民高架道上，發現1部白色自小客車超速，起疑想要攔停時，對方駕駛卻加速閃，並從環河南路逃逸無蹤，保大警方接獲通報後，又在中興橋下發現該車，但追逐一陣後竟又被對方甩開逃走，但該車因天雨路滑車速過快，最後在西寧南路失控撞上路邊民宅，駕駛及副駕座乘客僅受輕傷。
警方到場後，對22歲林姓駕駛、21歲周姓女乘客及車內進行搜查，但均未發現危禁品，質問為何逃逸時，林卻辯稱自己沒注意有警車，單純因為開快車才自撞，警方酒測後酒測值為0，另要求兩人驗尿，調查是否有毒駕情形。
包括中正一分局、保大兩單位員警，27日上午在萬華一帶追查見警落跑的林男車子，但林車速極快，並在環河南路、漢口街一帶繞行，警方兩度追丟，最後在西寧南路民宅發現自撞的林男，因行跡可疑，警方另由鑑識人員對車內進行採證，不排除有殘留毒品，全案擴大偵辦中。
(中時 )
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