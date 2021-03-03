109學年UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽，前4戰苦吞4連敗的高雄師範大學，今天90比72氣走輔仁大學，8強複賽勝場數終於開胡，輔大則吞下複賽5連敗。

高師富賽前4場吞敗，其中不乏有幾場都有機會拿下，其中昨天對衛冕軍健行科技大學，全場甚至曾領先25分之多，可惜未能扳倒健行，高師大三好手林子洧今天賽後說：「其實8強覺得調整的不錯，外線投射也有發揮，可惜今天才拿下勝利。前面連敗大家當然一進入休息室都很挫敗，但教練徐耀輝老師鼓勵我們內容不差，要抬頭挺胸走出球場，剩下的比賽我們同樣抱著必勝決心去爭取，一定要在4強爭奪中扮演攪局者。」

林子洧今天貢獻18分，隊友曹立中17分、12籃板，王偉丞、魏莨哲各補上14、12分；輔大以李沛澄14分最高，楊承翰12分、隊長魏嘉豪11分、4助攻。

UBA公開男一級8強賽目前5天賽事打完，政治大學4戰全勝，義守大學4勝1敗，台灣師大3勝1敗，健行科大和世新大學都是3勝2敗，國立體大與高雄師大都是1勝4敗，輔大5連敗。

高師大曹立中17分、12籃板表現出色。（大專體總提供）

輔大李沛澄14分，可惜未能助隊在複賽勝場開胡。（大專體總提供）

(中時 )