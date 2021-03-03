國際IDM大廠意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出新一代超低功耗微控制器（MCU）STM32U5系列，以滿足穿戴式裝置、個人醫療設備、家庭自動化和工業感測器等智慧應用對功耗性能比的嚴格要求。

意法半導體表示，市場領先的STM32 MCU採用高效節能的Arm Cortex-M處理器，已使用於家電、工業控制、電腦周邊、通訊裝置、智慧城市及基礎設施等數十億個設備中。

全新STM32U5系列整合高效能Arm Cortex-M33內核與意法半導體專有之創新節能技術，以及晶片上IP模組，降低功耗的同時提升處理性能。新產品線還增加現今應用所需的最新技術，其中，先進網路安全功能包括針對PSA和SESIP（物聯網平台安全評估標準）三級標準的硬體安全功能，圖形加速器可實現功能豐富的圖形化使用者介面，提升使用者體驗。

意法半導體部門副總裁、微控制器事業部總經理Ricardo de Sa Earp表示，「在過去五年中，ST微控制器全球市佔成長一倍，而STM32超低功耗微控制器出貨量迄今已超過20億。我們在低功耗技術知識和對於市場的專注，讓ST在超低功耗微控制器產品具有強大的優勢，市場佔率約25％。我們預計STM32U5微控制器將會更受歡迎，客戶可利用這款產品開發出集效能、性能、網路保護於一身的新款智慧消費電子和工業產品。」

Arm物聯網業務副總裁Mohamed Awad則表示，「現今智慧應用要求兼具高效能和安全基礎。ST將Arm技術整合到最新的MCU中，把效能和安全性提升到一個新的層級，而開發人員還可以利用ArmKeil MDK將效能發揮至最大。」

(工商 )