吃鳳梨挺農民，消費者電話湧入產地農會。鳳梨王子楊宇帆在臉書發文，呼籲民眾清明過後再搶救鳳梨，因為現在還沒到盛產季節，不過台南產地農會表示，如果消費者現在要預購，農會也很感恩，仍會收單，只不過要等清明過後進入量場才會陸續出貨。

台南市山上區區長余基吉表示，山上區以種植甜蜜蜜鳳梨為主，面積約有280公頃，甜蜜蜜鳳梨獨特口感深獲民眾喜愛，去年在地企業就認購近2萬斤贈送客戶、親友，近日也邀鳳梨農、企業商討採購鳳梨事宜，各企業紛紛表示今年採購數量絕對會比去年多，價錢也不會低於政府提出的21元收購價。

至於被列入新化五寶的鳳梨，在新化種植面積約160公頃，以金鑽及土鳳梨為主，農會推廣部近日也接到民眾關心電話，詢問是否需要幫忙。新化農會表示，已告知熱心民眾，現在鳳梨還未成熟，可以先預購，或等量產時再購買。

余基吉表示，政府推出多項搶救措施，不但有效穩定市場價格，至少讓農民知道政府、民眾都有在關心農民，農民心裡也會比較安心。

山上區農會供銷部表示，近年來山上區農會每年幾乎都採購3萬公斤鳳梨為鳳梨酥內餡，去年更採購2萬公斤製成鳳梨乾、上萬公斤製成鳳梨蔭醬，今年遇上中國片面取消台灣鳳梨輸入，山上區農會也會響應政府政策，採購更多鳳梨加工。

(中時 )