彰化高商王苡瑄同學在高女1500公尺決賽破大會紀錄。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

信義國中賴伊甯同學在國女400公尺跨欄預賽，破大會紀錄。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣中小學聯合運動會於3月2日至5日共4天在縣立體育場舉辦。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣中小學聯合運動會於3月2日至5日共4天在縣立體育場舉辦。首日傳來破紀錄捷報，信義國中賴伊甯同學在國女400公尺跨欄預賽、彰化高商王苡瑄同學在高女1500公尺決賽、和美高中國中部李原至在國男100公尺決賽、國立員林農工張秝羚在高女100公尺決賽都破了大會紀錄。

縣長王惠美等人3日下午到會場，為參賽選手加油打氣。縣府除了破紀錄獎金較去年加碼1倍，後續還會繼續加碼各項賽事經費，並透過民間資源的力量籌組體育獎學金來培育縣內優秀選手。

今天上午即傳來好消息，信義國中賴伊甯同學在國女400公尺跨欄預賽中以64秒76成績破67秒98大會紀錄。下午，彰化高商王苡瑄同學在高女1500公尺決賽中以4分49秒46成績破4分56秒15大會紀錄，縣長王惠美親迎了選手衝破大會記錄一刻，現場頒發獎金鼓勵。

之後也傳來還有和美高中國中部李原至在國男100公尺決賽以10秒85，打破原來10秒91大會紀錄，國立員林農工張秝羚在高女100公尺決賽以12秒11打破原紀錄12秒31。

王惠美表示，中小學聯合運動會選拔全國中等學校運動會以及全國小學田徑錦標賽代表選手非常重要的賽事，縣內有22所高中職、32所國中及154所小學，共計有1917位好手來參與，期許選手能夠在今年4月17日至22日雲林縣舉辦的全國中等學校運動會及5月7日至8日新竹縣舉辦的全國小學田徑錦標賽勇奪金牌，為彰化縣爭取更高的榮耀。

去年全國中等學校運動會，彰化縣隻成績全國排名第6，甚至超越直轄市，總共奪得27面金牌、22面銀牌及46面銅牌，共計95面獎牌，是運動大縣，今年縣府獎金再加碼。

(中時 )