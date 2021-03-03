卜蜂公司在花蓮籌設6座大型養雞場，掀起反彈聲浪，受影響的3鄉鎮居民進行抗議陳情。縣長徐榛蔚去年6月宣布「撤銷卜蜂所有在花蓮已申請的證照」，卜蜂養雞場計畫也告暫停。今年初卜蜂公司訴願成功，農委會裁定「原處分撤銷」，自救會憂慮卜蜂公司將捲土重來，不過縣府強調已跨局處因應並聽取法律意見後回文農委會，訴願程序還在進行中。

針對花縣府決定依法撤照，卜蜂公司提出訴願。行政院農業委員會訴願決定書內文裁決理由近6千字，內文大略指，依《行政程序法》「為防止或除去對公益之重大危害」做為廢止事由，其立法目的在避免行政機關濫用行政權，對防止或除去對公益之危害限制在「重大危害」之範圍，苟行政機關無法證明「重大危害」存在，即應從嚴解釋其適用性。

裁決說稱，訴願人投入巨額成本避免對當地環境造成影響，以期永續經營。甚至，處分書作成前，訴願人對於花蓮縣多筆地號等土地所設置畜牧場，於建場前確有召開說明會，與在地居民溝通及善意互動，取得共識。處分書卻僅敘明訴願人不尊重在地民意，導致民眾抗爭，造成社會內耗，嚴重影響花蓮產業發展等情。

「對於卜蜂財團向農委會提出訴願的結果我們非常不能接受」，反卜蜂聯盟自救會表示，反卜蜂組織多次邀請卜蜂進行說明，卻一再撲空，甚至表示「沒有必要召開公聽會」，撤照後，卜蜂說將會再西部另尋土地接續投資。但如今卻再次上訴，其背後的目是否又將捲土重來，將引爆地方民眾再次走上街頭進行陳抗。

縣府代理秘書長張逸華表示，收到農委會回文，針對回文，縣府在農曆年前開了法律諮詢會議，第一個本案還未到最後階段，第二，縣府針對農委會的來文疑義，有召開內部法律意見會議，再次行文給農委會請農委會解釋。張逸華強調，卜蜂的事情，未到最後接段，訴願程序還在進行中，縣府持續因應關切。

(中時 )