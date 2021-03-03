桃園市高中職博覽會3月6、7日將在桃園市立綜合體育館登場，包含馬祖高中、中正預校等39所學校都將聯合設攤。（蔡依珍攝）

桃園市高中職博覽會3月6、7日將在桃園市立綜合體育館登場，包含馬祖高中、中正預校等39所學校都將聯合設攤。（蔡依珍攝）

桃園市高中職博覽會3月6、7日將在桃園市立綜合體育館登場，包含馬祖高中、中正預校等39所學校聯合設攤，復興區新設立的羅浮高中也將首度參展，現場介紹公立高中唯一的餐旅群，預估2日將吸引逾2萬人到場，為防疫將分12梯次進場，不能回溯，也禁止交叉、穿梭。

教育局長林明裕說，桃園市高中高職博覽會邁入第9年，今年靜態展示除以「校」為單位，更增加「12個職群」的展示攤位，讓學生了解該職群的課程特色、學生特性、相關大學科系和畢業後就業資訊等，幫助學生和家長了解學習方向和未來出路。

教育局也提到，復興區的羅浮高中今年開始加入招生行列，將開設全市唯一公立高中端的觀光事業科及餐飲管理科，結合復興區觀光及餐飲資源，以原住民文化為發展主軸，首度參展「未演先轟動」。

林明裕表示，預估吸引逾2萬人到場，為管制人潮，今年也將採單一入口和出口，並依行政區和學校每天早上和下午分流進場，不能回溯，也禁止交叉、穿梭，嚴密管控確保安全。他也提到，今年1月20日「桃園市110年度高中高職網路博覽會」已正式上線，增加「技職群科試探系統」，並辦理線上抽獎活動，歡迎學生上網搶先看。

鄭文燦說，高中職博覽會展現學校特色，提供升學適性選擇的相關資訊，可做為未來選校、選科及職涯發展規畫的參考依據。他強調，新課綱培養學子跨領域、動手做、生活應用、解決問題及五感教育等5類學習模式，同時在STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）素養下，加上R（閱讀），讓學習變成快樂、好玩的事，降低高中升學考試壓力，提升自主學習成效。

(中時 )