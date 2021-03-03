根據EV Sales發布的資料顯示，今年1月全球電動車型銷量排行榜中，五菱宏光MINI EV以3.7萬輛的成績排名第一，超越特斯拉Model 3（2.2萬輛），而這是五菱宏光MINI EV首次獲得全球電動車型銷量冠軍。

值得注意的是，電動車型銷量排名第三的是Model Y（9597輛），而Model 3和Model Y銷量之和仍低於五菱宏光MINI EV的銷量。

資料顯示，今年1月，特斯拉在中國市場銷量月減35％。業內認為，特斯拉頻繁降價舉措令部分消費者處於觀望之中，而特斯拉在近日頻頻出現品質問題，這也對特斯拉銷量造成一定的影響。

此外，Model Y在今年初跳樓式降價，這分流了部分Model 3的銷量。而隨著特斯拉進一步國產化以及價格下探，特斯拉銷量仍會上漲。

從中國市場來看，2020年，特斯拉Model 3以超過13.75萬輛的銷量成為新能源車市銷量冠軍，五菱宏光MINIEV由於上市時間較晚，以11.28萬輛的銷量屈居亞軍，但在下半年增長迅速，已經連續多月超越特斯拉Model 3。

(旺報 )