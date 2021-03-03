獨/放下刀槍拿起鍋勺 黑幫浪子痛悟告白

脫掉西裝、換上制服，現年43歲的「黑幫浪子」林大君，從小因父母離異，家庭缺少溫暖，不慎誤交朋友，打架鬧事家常便飯，甚至混入幫派組織。他接受《中時新聞網》獨家訪問，談及過往荒唐歲月，更透露走回正途全因生命中兩個女人。

林老闆表示，女兒出生後，讓他意識到應負起父親責任。(照片/游定剛 拍攝)

位在台北北投永興路一段上的日式燒烤店，走進店裡，食物美味香氣先是撲鼻而來，梳油頭的老闆親切招呼客人，烤爐前架式十足，很難想像過去的他，是名逞凶鬥狠的火爆浪子。林老闆表示，國小時品學兼優，後來因父母離異，導致他行為偏差，15歲時和某幫派成員混在一塊，四處打架鬧事、飆車及起衝突成為日常。林坦言，當時自認非常雄壯威武，像大俠一樣走路很有風，無視長輩的勸說，25歲那年便在林森北路穿西裝擔任酒店圍事工作。後與現任老婆相識，隔年便懷孕，在女兒即將出生前，身無積蓄的他，便思考著，難道還要繼續穿著西裝圍事嗎?

林大君一家三口開心出遊。(照片/林大君 提供)

「脫下黑幫西裝，換上服務生制服」從小缺乏家庭溫暖、父母關愛的林大君，站在醫院產房櫥窗前，看著剛出生的女兒，心中便暗自許下承諾，要給她良好生活與學習環境。拿得起、放得下，為了扛起一家之責，林大君能屈能伸，毅然決然退出黑幫生活，林更透露，以前兄弟愛面子，女兒出生後，面子、外界流言蜚語都已不重要，我只要做給老婆、女兒看就好。

從小對於餐飲相當感興趣，林大君無師自通研發店內獨門口味。(照片/游定剛 拍攝)

早期做過土地買賣賺了點錢，不想再當別人員工，便在北投開了家燒烤店。林大君透露，從小對吃的就很有興趣，店內環境設計到擺設，不經他人插手，就連醬料都是自行研發，開業僅7年時間，一步一腳印，在地用心經營，獲得不少鄉親喜愛。林感謝老婆背後的支持與付出，至今結婚還沒辦過婚宴、穿婚紗，對她有所虧欠，而國三的女兒很乖巧聽話，課業成績也是校排第一名不用操心，最後要感謝在人生最低潮，身邊兄弟、友人不畏流言蜚語，仍不離不棄挺到底。

燒烤店內裝潢採日式風格，周末用餐時間人潮絡繹不絕。(照片/游定剛 拍攝)

位在北投永興路一段的燒烤店，開業僅7年，深獲北投鄉親支持。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)