全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業去年營運未受新冠肺炎疫情，反而因宅經濟發酵而受益，去年銷售台數及合併營收改寫史上新高，EPS高達13.76元，3日董事會決議每股配發9.5元現金股利。

去年農曆年後，全球爆發新冠肺炎疫情，歐美消費者居家生活時間變長，激發潛在家用縫紉機消費者需求，造就去年伸興去年出貨及合併營收雙雙改寫歷史新高。

伸興3日董事會承認去年財報，去年合併營收69.66億元，營業毛利19.6億元、營業利益11.9億元，稅前淨利11.31億元、本期淨利8.46億元，淨利歸屬母公司8.33億元，EPS為13.76元，會中決議每股配發現金股利9.5元，股息分配率為69.5％，以3日收盤價152.0元計算，現金殖利率6.25％。

伸興元月出貨近50萬台，營收攀升至9.81億元，締造單月營收新高，年增幅達190.65％。

(工商 )