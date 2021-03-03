全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業去年營運未受新冠肺炎疫情，反而因宅經濟發酵而受益，去年銷售台數及合併營收改寫史上新高，EPS高達13.76元，3日董事會決議每股配發9.5元現金股利。
去年農曆年後，全球爆發新冠肺炎疫情，歐美消費者居家生活時間變長，激發潛在家用縫紉機消費者需求，造就去年伸興去年出貨及合併營收雙雙改寫歷史新高。
伸興3日董事會承認去年財報，去年合併營收69.66億元，營業毛利19.6億元、營業利益11.9億元，稅前淨利11.31億元、本期淨利8.46億元，淨利歸屬母公司8.33億元，EPS為13.76元，會中決議每股配發現金股利9.5元，股息分配率為69.5％，以3日收盤價152.0元計算，現金殖利率6.25％。
伸興元月出貨近50萬台，營收攀升至9.81億元，締造單月營收新高，年增幅達190.65％。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。