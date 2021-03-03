遠東百貨在台深耕超過半世紀，陪伴國人度過許多美好的日子，與民眾的生活密不可分更留下深刻回憶；旗下高雄大遠百在南台灣今年開店適逢二十週年，見證高雄市的發展脈絡，尤其近年來與高雄市政府各局處緊密合作，推出一系列扶植在地產業、社區發展再造及公益人文關懷等主題，舉辦超過200場精彩活動，寫下耀眼紀錄。

同時自2017年起，陸續與高雄市政府民政局攜手各大區公所，包含大寮、內門、永安、美濃等公所於年度最大檔期-遠百週年慶期間，打造一區一特色，落實產業推廣、發揚在地文化，已成為產官學最佳典範，獲得民眾的肯定。

高雄大遠百店長也是經理黃友誠表示，他們秉持「共創美好未來，你我攜手同行」的營運宗旨，今年將擴大舉辦二十周年感謝慶，在活動前夕特別帶領館內同仁前往高雄市半屏山登山暖身並淨山，藉此活動凝聚大家的向心力，更增進員工的強健體魄，有效達成健康促進，期能以最好的狀態迎接蒞臨高雄大遠百的貴賓。同時未來將持續致力滿足民眾購物需求，不斷調整商品內容及提升服務品質，為了感謝與大遠百一起成長的顧客，祭出南台灣最強購物回饋盛典，自三月四日起大手筆規劃「二十週年感謝慶」，推出服飾/家用/小家電/17F當日累計滿4,000元送400元；百貨服飾單筆滿6000元加送200元餐飲券；2F名單指定品牌單筆滿10,000元加送200；大家電單筆滿10,000元送1000元；值得一提的是，適逢二十週年慶優惠全館動起來，餐飲當日累滿2000元、海底撈單筆滿2,000元都送200元；持8大銀行全館單筆分期滿6,000元送200元、滿10,000元送350元，舉例來說，購買二樓指定名品單筆刷卡分6期滿12,000元回饋高達21.5％，祭出史上最大的誠意，回饋超越週年慶，真心回饋南台灣的民眾。

在高雄大遠百二十周年慶期間，館內品牌同步推出閃耀20周年精選商品強力推薦，化妝品祭出獨家限定萬組特惠組，ESTEE LAUDER推出明星商品-特潤亮眼獨家組原價5,481元，限量特價3,950元；LANCOME不遑多讓主推原價10,697元的肌因年輕晶透組，限量回饋只要7,250元即可帶回，折扣相當於67折；同時，SKII、DIOR、GUERLAIN、NARS、ORIGINS、Kanebo、KOSE、shu uemura等品牌均推出獨家特惠組合，搶攻這一波報復性消費銀彈。另外，即日起至三月十日於九樓活動中心舉辦「泰想念．南洋美食萬件商品特賣會」，有深受國人喜愛的泰國媽媽麵、印尼營多炒麵…等多達50款暢銷泡麵、全系列VitaMilk飲品、能量氣泡飲、魚味粉條、零食餅乾、道地椰漿、煉乳、紅咖哩、味露醬油都是現場必搶好物。即日起至三月二十四日止，於12樓特賣會場則推出「萬件女鞋展售會」，真皮鞋款爆殺990元起，添購各式搭配鞋款就趁這一波。

令民眾期待的還有「LE CREUSET春暖市集萬件商品特賣會」，將於三月十一日至三月二十九日於十樓中庭盛大登場，來自法國的鍋具領導品牌Le Creuset，色彩豐富、設計新穎，擁有近百年歷史，廣受全球消費者的喜愛，現場品項眾多精選商品4.5折起，原價動輒一、二萬的鑄鐵鍋，折扣後不到一萬裝可輕鬆帶回，民眾一定要把握難得的優惠，添購補貨，讓居家烹調也能擁有好心情。

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