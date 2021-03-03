曾歷經文革的大陸作曲家鮑元愷，對台灣文化深深著迷，連在鹿港買包子，都可和包子店老闆從古典音樂家柴可夫斯基的〈如歌的行版〉，一路聊到〈高山青〉，令他印象深刻，這段動人的交流過程，由導演崔永徽拍攝成紀錄片《聽見台灣》，近期上映。

鮑元愷表示，在台灣的時光，對他的創作生涯非常重要，「台灣把我重新焠了一遍火，我所有的靈性都被解放了，如果沒有10年台灣，就沒有我後來的文化觀念和成果。」

鮑元愷回憶，在文革時期，人們沒有追求美的概念，改革開放之後，西方的各種藝術進來，令他感覺到，「融化在血液裡的東西，一定是最有光彩的東西。」

鮑元愷現年77歲，畢業於中央音樂學院作曲系，曾任天津音樂學院教授、作曲系主任，他前後共9度來台，接觸台灣的南北管、歌仔戲、布袋戲，採集百首原住民歌曲，將台灣地方人文風景譜寫成交響組曲《台灣音畫》，共有8樂章，包括〈玉山日出〉、〈安平懷古〉、〈宜蘭童謠〉、〈恆春鄉愁〉、〈泰雅情歌〉、〈鹿港廟會〉、〈龍山晚鐘〉與〈達邦節日〉。裡面可聽見耳熟能詳的台灣歌謠，如：〈天黑黑〉、〈思想起〉等。

作曲家黃輔棠觀察，鮑元愷的作曲功力非常好，「特別是在和聲的對位功力上，內行人能看得見。」他表示，《台灣音畫》是雅俗共賞，又能充分表現管弦樂特色的作品。

台北愛樂管弦樂團團長賴文福形容，「這才是真正的用現代的古典音樂，把台灣的元素表達出來。」

崔永徽表示，他在2012年因幫忙製作《台灣音畫》影音光碟而和鮑元愷結緣，除了對他的音樂成就感到佩服，同時也被他為人謙、真誠的態度感動。崔永徽表示，透過這首作品，她開始對交響樂有興趣，「我從小不太聽南管、北管，交響樂更是覺得很陌生，但這首作品非常平易近人，有原汁原味的台灣味，又有融合和原創，讓我們多了一種方式可以認識台灣。」

(中時 )