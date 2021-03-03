陳意涵、邱澤在《她們創業的那些鳥事》首度合作，劇中創業路上遇到不少鳥事。兩人日前合體受訪，陳意涵戲裡和林心如、簡嫚書一起創業，戲外她也曾和朋友在台灣投資開餐廳、大陸投資精油，自認不適合跟朋友一起投資，最慘曾經賠掉上百萬。她說：「我是天使投資人，很不會拒絕別人，也覺得為了錢傷感情沒有必要，所以不管跟家人或朋友，一開始投資就會做最壞打算。」改做基金等保守投資。

邱澤則對投資理財沒概念，他笑說：「之前賺的錢都拿去買輪胎，玩車真的很燒錢。」邱澤鮮少和朋友合夥生意，之前僅和朋友開過一次咖啡廳，小賺後他就先退場，留給朋友經營。他不跟朋友合夥做生意的原因就是怕友情變質，「聽過很多朋友的例子，我怕合夥做生意有疙瘩，朋友就不聯絡了。」

邱澤戲裡守候陳意涵身旁6年不告白，他解析角色「義男」個性「不敢冒險告白，怕失敗做不成朋友」，被問及自己個性和「義男」像嗎？邱澤說：「不太像，我沒辦法像他這樣維持原狀，要不要？給個答案，不喜歡曖昧期很長。」陳意涵戲外也不喜歡有人默默守候她，「如果我不喜歡對方，就會連朋友都做不成，我也不喜歡裝做不知道。」

邱澤（右）戲裡默默守候陳意涵。（可米傳媒提供）

陳意涵和導演老公許富翔結婚3年，育有2歲兒子「小初」，當人母似乎頗有心得，笑說「小孩是滿值得入手的東西，看著小生命長大，沒當過（媽媽）好像很難體會」，話雖如此但陳意涵自認怕小孩黏，幸好兒子都黏爸爸，至於考慮生第二胎陪兒子？她說「先這樣」，後來搞笑說「不然多養兩隻狗吧」，更說以後要搬到山上住，養很多的雞、再加上現在的狗，現在也常常餵兒子吃飯糰「把他養成桃太郎」。

劇中陳意涵和李立群演父女，她說和李立群對戲很緊張，尤其她講話小聲，怕講大聲會不習慣。妙的是，某天她發現他穿了件泛黃的內搭，想說「劇組怎麼給他準備這件」，後來才知道是他的私服。陳意涵認為，父女戲這類親情戲很容易入戲，談戀愛則比較難，尤其是吻戲，光這次陳意涵就和宥勝、柯有倫有吻戲，邱澤劇中和李元元有吻戲。陳意涵直說「我現在還是學不會怎麼拍吻戲，可能是吸引力法則，我接的戲吻戲不多」，邱澤則分享秘訣「要用餘光看機器到哪？就可以順利拍攝」。

兩人戲裡遇到不少鳥事，戲外也有鳥事發生，像是邱澤過年前家裡的水管爆掉，客廳變泳池，還因電線泡水導致廚房停電。陳意涵常以公車代步，日前她要去上瑜珈課時，看見一位媽媽帶孩子，小孩鞋子掉在公車上，她趕緊撿起來下車狂追，仍沒還給物主，她上網po文協尋，沒想到網友竟私訊她，稱她的行為是侵佔，讓她哭笑不得。

陳意涵回想，過去在高雄拍《痞子英雄》時某場追公車的戲，她只是去上個廁所，沒想到回來整個劇組消失，「好像沒拍過戲一樣」，瞬間被劇組丟包，不過這還不是最慘，她提到人生最大打擊，就是拍戲被剪光光，「現在想起來還好，就當作沒上，不過當時練武術滿值得」。她日前拍完《比悲傷更悲傷的故事》影集後就很少出國，不僅力行環保搭公車、以常在路上走，也不會刻意戴帽子，卻意外很少被人認出或打擾。

陳意涵為新戲《她們創業的那些鳥事》宣傳受訪。（盧禕祺攝）

邱澤在《她們創業的那些鳥事》苦等陳意涵。（盧禕祺攝）

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