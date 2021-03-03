所謂行行出狀元，但在工地討生活的工人，除了出賣苦力，還得承受日曬雨淋，相信沒人想在這行成狀元，難怪營造業者不時在喊「缺工」，必須倚賴移工補足勞力缺口，針對「缺工」問題，有網友表示，工人目前日薪約在3000元左右，可是「30年前就3000元了，現在還是3000元」，怎不用加薪解決缺工的問題？話題掀起網友熱議，也釣出許多內行人分析其中關鍵。

有網友在PTT發文表示，建築業除了一些電焊工，大部分能稱得上師父的（工人），日薪都是3000元左右，且很多人沒有勞健保居多，有做才有錢，沒有太多的福利。

原PO納悶寫道「以前就3000左右現在還是3000左右」，建築業整天喊缺工怎麼不加薪多一點？還強調，做工身體容易做出一堆毛病，有人還沒到退休年齡就要考慮退休，為何不能給工人「月薪制」，再給一些基本福利吸引年輕人？難怪愈來愈多年輕不想從事這個工作。

網友看到貼文紛紛留言：「蓋房利潤爆炸高，囤房持有成本低，又可以當抵押品去銀行貸款錢滾錢，建商一窩蜂搶著蓋，當然工人不夠」、「常常A公司包B公司再包C公司再包D公司，包到最後，很多公司根本沒做事卻賺錢，但是底層工人薪水卻變超低」、「老闆的朋友說，跟以前做一樣的工作，當然是領以前一樣的薪水，還說，調高薪水是破壞市場行情阻礙經濟發展」、「30年前就3000了，現在還是沒長進」、「保全薪水低，永遠更缺工，說穿了就是覺得你不配領高薪」。

(中時新聞網)