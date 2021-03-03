彰化交流道特定區共1963公頃，72％劃定農業區，合理解編是共同期待，彰縣府從2019年啟動第4次通盤檢討，今年已完成4場地方座談會，為了加速解編，縣府朝向國道1號以東

、彰化市金馬路以西的70公頃發展住商區，指出務實規劃才是通過內政部審議最佳方案。

彰化縣政府為了突破都市發展僵局，辦理彰化交流道附近特定區都市計畫通盤檢討，今年已經完成4場地方座談會，彰化市長林世賢提出畫定700公頃產業專區、300公頃住商綜合區建議，掀起議論。

彰縣府建設處指出都市計畫需要人口數和產業來支持，整體開發預計開發金額？還有哪些產業要進駐，包括用水、用電等支持，都需要具有可執行的內容及具體做法。

建設處提出將國道1號以東、金馬路以西的農業區先行解編，變更住商區，並挑選未登記工廠密集處8處產業專區，總面積480公頃作為產業專區。

針對外界質疑，農地變更產專區必須自行土地整合，以至於沒有人申請，持續同樣作法，帶動發展效果不大，建設處則指出已經將5公頃的門檻調降為2公頃了，未登記工廠除了輔導給予合法化，就只能遷廠，必續規劃一條路走，要全畫產專區、辦區段徵收，是天價的財務負擔。

建設處指出，規劃要避免都市計畫淪為土地炒作的工具，既有生活衝擊影響最低前提，針對未來產業類別、土地開發生等，合理規劃，才是通過內政部審議的最佳方案。林世賢則指出，過去高鐵特區、員林184公頃都市計畫，都從虧損轉為盈餘，必須有前瞻視野。

建設處強調，尊重民意需求與地方特色發展方針，為了突破僵局，凝聚共識，近期內會再辦一場說明會，並呼籲所提意見或應確實、明確可落實執行。

(中時 )