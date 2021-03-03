熱愛3C產品，每次來台必定逛光華商場，崔永徽表示，鮑元愷並不只有音樂專業，同時很樂於學習各式各樣的新事物，「台灣自由的氣息和多元的文化，讓他如魚得水，也交到很多好友。」

此外，鮑元愷也很喜歡歌手羅大佑、蘇芮、鄧麗君等人的歌曲，早在來台教書之前，他就曾對歌手羅大佑的暢銷金曲〈鹿港小鎮〉醉心不已。

1995年大年初九，鮑元愷首度造訪鹿港媽祖廟，當時人山人海的景況，有如歌詞中提到的「廟裡膜拜的人們依然虔誠」景像，他也化身粉絲，找到「媽祖廟的後面、賣著香火的那家小雜貨店」，那就是羅大佑的家。

鮑元愷表示，他在鹿港聽見北管與鑼鼓聲，牽動他的創作靈感，後來寫成《台灣音畫》的第六樂章〈鹿港廟會〉，更令他震撼的是，在夜幕低垂，要離開鹿港時，他聽到當地的龍山寺傳來一聲鐘聲，這特別的鐘聲，刺激他寫出第七樂章〈龍山晚鐘〉，這個樂章，被譽為《台灣音畫》最深入風骨的一首。

值得一提的是，全曲共八樂章，鹿港景色就佔了兩首，羅大佑的〈鹿港小鎮〉可說是功不可沒。

(中時 )