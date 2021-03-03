中國醫藥大學附設醫院去年引進海芙刀治療，提供女性患者子宮肌瘤手術新選擇。（張妍溱攝）

30歲張小姐有雙子宮肌瘤，邁入結婚生子階段，卻擔心「剷除」子宮肌瘤手術，影響生育功能，日前至中國醫藥大學附設醫院婦產科，諮詢子宮肌瘤相關的治療方式。院方自去年引進海芙刀治療，將患者8及4公分大的子宮肌瘤消融，翌日順利出院，開心懷孕籌備計畫。

中國醫藥大學附設醫院婦產科醫師周泰甫表示，患者子宮內膜有8公分及4公分大的肌瘤，但生長位置在子宮上方，因此採無創海芙刀，由子宮鏡經陰道執行，較不具手術風險，因此各留有約1公分邊緣，從肌瘤中心點往外消融。

醫師周泰甫表示，傳統的子宮肌瘤手術，包括，開腹、微創腹腔鏡、機械人手臂的達文西手術等；皆需要插管、全身麻醉、手術傷口照護等，因此需要住院觀察。而海芙刀治療則提供給婦女新的選擇，目前無健保給付，須自費。

周泰甫說，台灣女性平均每3至4人就有1人有子宮肌瘤，子宮肌瘤因女性體內的賀爾蒙濃度過高，其中以飲食及體重過胖息息相關；大部分的子宮肌瘤為良性，極少數屬於惡性子宮肉癌。

周泰甫指出，大多數的子宮肌瘤並不會產生症狀，因此有些婦女甚至不知道自己有子宮肌瘤。然而隨肌瘤的位置及大小所產生的症狀，包括：經血過多引發貧血、腹脹，頻尿、不孕，反覆性流產等，往往皆會造成生活上的困擾及壓力。

「海芙刀」以超音波為能量，通過聲能轉化為熱能，利用超音波把從體外發射的高強度超音波，通過聚焦直接投射到體內病灶，經溫度上升至65至100℃，導致蛋白變性及組織細胞凝固性壞死，在超音波作用下使組織間液、細胞間液和細胞內氣體分子形成氣泡，隨之收縮和膨脹以致爆破，導致病灶細胞損傷、壞死。

(中時 )