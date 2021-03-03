人類與新冠病毒的賽跑正如火如荼進行。美國總統拜登2日表示，至今年5月底將有足夠疫苗，提供給所有美國成年公民接種。這比他之前宣布的目標提前了2個月，也大約是拜登就任百日的時候。

拜登透露，為加快疫苗生產，當局引用《國防生產法》，由美國生物醫學高級研究與發展管理局（BARDA）提供2.69億美元資金，讓全國製藥龍頭默克藥廠（Merck & Co.）新增設施，並協助生產嬌生（Johnson & Johnson）研發的新冠疫苗。

嬌生於2月底取得新冠疫苗緊急使用授權（EUA）後，一直受限於生產瓶頸，於是拜登政府居中撮合這2家競爭藥廠，達成罕見的合作協議。拜登表示，「我想感謝嬌生和默克藥廠在這場全國危機中挺身而出，不愧是優秀的企業公民。這表示到5月底，我們擁有的疫苗將足夠為每個美國成年人接種」。

拜登還宣布，各州教師現在可以到當地藥局報名接種疫苗，政府的目標是在拜登上任後100天內讓學校全面復課。他也強調，我們「正從接手的爛攤子中取得進展…今天的成果是我們邁出的一大步，但我必須承認，這場戰鬥還遠遠沒有結束」。

僅管嬌生是全球最大醫療保健製造商，但該廠在疫苗方面的經驗與默克有明顯差距，也不具備大規模疫苗生產能力。嬌生表示，默克是第9間加入其全球生產商網路的藥廠；嬌生疫苗的優點則是只需接種1劑，且可於一般冷藏溫度下保存。

(中時 )