上海市人民政府2日印發《關於本市「十四五」加快推進新城規劃建設工作的實施意見》提出，制定差異化的人口導入和人才引進政策，完善居住證積分和落戶政策，加大新城對緊缺急需人才和優秀青年人才的引進力度，拓寬海外人才引進管道。
上海之外，南京、廣州等城市近期均放寬了遠城區落戶門檻。
南京是江蘇省唯一的特大城市。2月18日，南京市人民政府辦公廳公開的《市政府辦公廳關於進一步推動非戶籍人口在城市落戶的實施意見》提出，全面放寬浦口、六合、溧水、高淳區城鎮地區落戶限制，對持有上述四區居住證、繳納城鎮職工社會保險6個月以上的人員，即可辦理落戶。
去年12月，廣州發布《廣州市差別化市外遷入管理辦法》，準備在白雲區、黃埔區、花都區、番禺區、南沙區、從化區和增城區7個區實施差別化入戶政策。
上海市並表示，探索出台與中心城區差異化的購房和租賃政策，研究完善租購並舉、租售銜接的人才住房政策。因地制宜制定涉及教育、醫療、養老等服務人才的一籃子公共服務配套政策。
(旺報 )
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