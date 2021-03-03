屏東東港、小琉球及南州有豐富的王爺信仰文化，今年是三地3年1科的迎王平安祭，小琉球三隆宮1日經擲筊請示王爺後，確定今年「辛丑正科琉球迎王」日期從10月8日至14日，另外東港是10月24日至31日，南州是11月17日至22日。

迎王平安祭典在王爺信仰文化中有著重要地位，2010年獲行政院文化部核定為「國家級重要民俗文化資產」。從開始的請水，經過幾天遶境，到最後送王「燒王船」，是台灣3年1次的宗教大事。

除了一般人較熟悉東港東隆宮的迎王祭，小琉球三隆宮及南州溪州代天府也有相同祭典。琉球鄉三隆宮供奉池、吳、朱三府千歲，迎王平安祭典是全鄉盛事，許多旅外鄉親及在外作業漁船都會回鄉參與，整個鄉熱滾滾，港口停滿船隻，民宿也被預訂一空。

之前東港、南州都已經擲筊請示王爺祭典時間，小琉球經擲筊後亦確定時間。10月8日祭典開始巡港腳、請水，接著5天分別遶境全島，其中13日為王船遶境，可看到「陸上行舟」精雕細琢、彩繪華麗的王船，14日是最後的送王、燒王船，也是整個祭典高潮

另外琉球迎王平安祭還有特有的「王船進水」儀式，會在平安祭前幾個月舉行，王船建造規格完全比照古船型式，在迎王祭典中王船被視為法器，最終是火燒送千歲遊天河，所以進水典禮如同是王船的啟用典禮。

(中時 )