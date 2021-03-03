財政部國庫署表示，2020年國庫分別收到無人承認繼承遺產賸餘現金解繳國庫新台幣1億7,575萬元及各界未指定用途捐款國庫523萬元，已全數供國家政務推動統籌運用。

依財政部國庫署統計，2020年全年計收到無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫60件、1億7,575萬元，較2019年39件、8,025萬元，增加21件、約9,550萬元。

另外，各界主動捐款國庫且未指定用途款項，2020年計收到126筆、523萬餘元，較2019年82筆、182萬餘元，增加44筆、約341萬元。

依據民法第1185條規定，無人承認繼承之遺產，於民法第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。實務上，無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人（如律師、地政士、會計師等）代為處理，若有賸餘現金，由該遺產管理人辦理繳庫事宜。

另民眾主動捐款國庫款項，若屬指定用途，由業務主管機關辦理受贈及規劃運用；如未指定用途，則由財政部國庫署悉數歸入國庫，供國家政務推動統籌運用。

在2020年未指定用途捐款國庫款項中，部分捐款者自2014年迄今持續捐款國庫，部分捐款者2020年捐款次數多達十次以上。

(工商 )