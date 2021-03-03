109學年HBL高中籃球聯賽4強總決賽3月6日、7日決戰台北小巨蛋，由於國內新冠疫情防疫有成，高中體總為了感謝第一線單位的辛勞，今天特地拜訪衛福部疾管署，邀請疾管署團隊到現場欣賞HBL總決賽。

高中體總秘書長朱彩鳳今天在體育署副署長洪志昌陪同下，拜訪疾管署，親自向疾管署副署長莊人祥，感謝防疫團隊在對抗新冠肺炎疫情期間的付出，讓國內體育競賽得以順利進行，並能為了健康安全閉門開打，到重新開放球迷進場支持，讓各球隊的努力可以被大眾看見。

朱彩鳳表示，許多學生球員拚了一整季，就希望站上台北小巨蛋舞台圓夢，儘管受新冠肺炎疫情影響，還好疾管署提供專業協助，為全體民眾健康安全把關，HBL賽事才能排除萬難、順利進行，並再度開放球迷進場，因此希望疾管署團隊能到場觀戰，共同接受球迷掌聲喝采。

HBL總決賽周六首日賽事，女子組上午10點淡水商工對陽明高中、下午4點永仁高中出戰北一女中，男子組中午12點南山高中迎戰東泰高中，晚間光復高中單挑泰山高中，贏家晉級隔天冠軍賽，落敗隊伍爭季軍。

(中時 )