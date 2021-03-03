屏科大1日起舉辦「台灣水產養殖之父」中研院院士廖一久回顧影像展，表彰他對台灣的貢獻。（潘建志攝）

中研院院士廖一久長年研究水產養殖，奠定國內魚蝦養殖基礎，同時建立保種基因，為台灣水產養殖貢獻良多，被稱為「台灣水產養殖之父」。屏東科技大學自2002年起聘他擔任特聘講座教授，1日在學校舉辦回顧影像展，表彰他對台灣的貢獻。

廖一久與前總統府祕書長廖了以是兄弟，祖母與母親都是日本人，擁有3／4的日本血統，他出生於日本東京，後隨父母返台，台灣大學動物系畢業後留學日本東京大學取得農學博士學位，返台後服務於水產試驗所34年。

廖一久於東港分所任職期間，成功將烏魚人工繁殖，是世界首例，後來陸續完成草蝦、虱目魚等人工繁養殖技術，成為人人都買得起的水產；他的保種技術也領先世界，聯合國農糧組織出版的水產專書，還專章介紹他在烏魚及蝦類人工繁殖的研究成就。

廖一久也協助完成水試所的硬體建設，籌建「水試一號實驗船」、「澎湖水族館」，「台東分所」等，1992年獲選中央研究院院士。

2002年退休後，他獲聘屏科大、台灣海洋科技大學等學校特聘講座教授，仍持續不斷研究，迄今已發表470餘篇論文，編輯19本專書，得獎無數，因此被譽為台灣「水產養殖之父」。

為了表彰他的貢獻，屏科大在圖書館舉辦「廖一久院士回顧影像展」，從孩提時期開始到擔任水試所所長時期、成就及殊榮、退而不休分為7大主題，見證他一生的努力及奉獻國家的成果。

屏科大校長戴昌賢說，廖一久的專業研究成果有目共睹，屏科大能聘任如此風範的老師，能創造校園優良學風，因此辦展希望將其風範讓學子們學習景仰。

(中時 )