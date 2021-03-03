撇小藍標籤組「綠色連線」？黃珊珊：本就該多交朋友。（吳康瑋攝）

北市長柯文哲近來與國民黨相處熱絡，導致民眾黨被說成「小藍」，為擺脫此標籤，柯市府官員組成「綠色連線」平衡政治色彩。對此，副市長黃珊珊3日回應，多交朋友是平常該做的事，將來才會得到更多支持。

柯文哲近來受邀參加國民黨論壇，前總統馬英九也參加228紀念活動，外界認為這是藍白合，為擺脫小藍標籤，傳出柯在市府內，由幾個有民進黨背景的官員組成「綠色連線」，以勞動局長陳信瑜擔任總召，將定期聚會凝聚共識，破除外界傳言。

有謠言指出「綠色連線」是為了備戰2022九合一大選，黃珊珊則認為，多交朋友為本來平常就應該做的事情，台北市政府應該要聽各界意見，所以朋友愈多才愈好，將來才會得到更多支持。

黃珊珊上午出席「古亭狗活動區」啟用，是否在搶攻毛小孩族群，她則表示，自己就是「狗奴」，並且寵物已成為市民與城市的一部份，所以不用特別搶攻，針對台下有人喊「凍蒜」，黃則閃躲回應「沒有啊！」便急忙離開。

(中時 )