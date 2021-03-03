《美麗島電子報》昨(2日)公布最新民調，結果顯示副總統賴清德與新北市長侯友宜分別以21.1％、19.1％搶下最適合擔任2024總統的前2名，侯友宜對此表示，不管民調如何，他現在是新北市市長，只想全心全意把市政工作做好。前總統陳水扁辦公室主任陳淞山則認為，賴清德和侯友宜有很大機會代表藍綠對決。但他也指出，民進黨賴清德面臨桃園市長鄭文燦黨內挑戰，2人恐難分高下。

副總統賴清德。(圖/本報資料照)

據《美麗島電子報》公布最新總統民調，調查「誰最適合下一任總統」，賴清德以21.1%排名第一、侯友宜19.1%列第二，其他依序為鄭文燦10.1%、台北市長柯文哲9.8%、前新北市長朱立倫8.7%、中廣董事長趙少康6.1%。

桃園市長鄭文燦。(圖/本報資料照)

陳淞山2日投書同一媒體《美麗島電子報》，他分析，目前外界可能較傾向由賴清德副總統出戰原因在於，在現職副總統期間其政治配合度、和蔡英文默契與表現來做整體衡量，雖鄭文燦眾所周知為蔡英文總統愛將，但僅是現在情況如此，若未來出現蔡英文「超前部署」讓鄭文燦接任行政院長的變局，那鄭文燦就可能成為與賴清德在黨內初選的有力競爭對手，且在整體曝光度及政治表現來看，將難分高下。

但陳淞山也指出，若鄭文燦接閣揆，勢必會導致內閣提前改組，將讓藍營的侯友宜與朱立倫，從合作關係轉為競爭關係，侯友宜若在7月黨主席選舉採「中立態度」，侯就可能冒險爭取黨內總統提名，但這也是侯目前最大難題。

最後，陳淞山強調，侯市長與賴副總統若想選2024，首先最關鍵的問題，都將面臨黨內眾多競爭對手的攻防，恐會掀起台灣政壇政治巨浪。

值得注意的是，對於2024總統大選，陳淞山也曾在風傳媒投書，點出綠營除賴清德與鄭文燦一南一北各有支持者外，國會的領頭人物林佳龍，也可能成為鄭、賴雙方極欲拉攏合作的對象，影響民進黨布局。

對於2024總統民調，侯友宜今出席市政會議受訪表示，不管民調分析如何，他現在是新北市市長，市政工作千頭萬緒、還有很多沒有做到位的，他只想全心全意把市政工作做好，謝謝大家有很多不一樣的思考方向，「我唯一的思考方向就是把握現在，做好現階段的責任。」

(中時新聞網)