英國寄望疫苗快速施打讓其經濟今夏能回溫，美國則把經濟復甦的希望放在1.9兆美元的振興方案，反觀歐洲不僅面臨疫苗短缺，振興方案的規模又太小，復甦時程恐將大幅延後。

歐盟的疫苗接種計畫面臨諸多阻礙，包括製造延期、供應短缺與配送問題等等，讓決策官員更難擘畫解封時程。儘管部份國家已開始逐步解封，但許多國家因確診人數居高不下傾向展延封鎖。荷商安智銀行全球研究部主管布塞斯基（Carsten Brzeski）表示，「歐洲經濟勢將復甦，只不過時間會比較晚，力道也會比其他地區來得疲弱。」

他進一步指出，歐洲經濟可能要等到2023年初才會重返疫情前的水準，落後美國6到12個月。

歐洲經濟去年第三季強勁反彈後，由於疫情重燃各國政府重啟封鎖，第四季再度陷入萎縮，由於封鎖措施迄今多未解除，今年首季很可能再度呈現負成長。

IHS Markit周三公布歐元區2月綜合採購經理人指數（PMI）為48.8，雖比初值48.1為高，仍低於榮枯線50之下，顯示今年首季經濟很可能再陷萎縮，將是繼去年上半年後，再度出現連兩季負成長，也就是發生二次經濟衰退。

歐盟執委會上個月發布報告調降今年經濟成長預測，全年成長率由去年11月預估的4.1％，下調至3.7％。

報告指出，「由於疫情對歐陸的影響加劇，歐洲經濟的短期展望比去年秋季還要疲軟，當前影響展望的最大關鍵在於疫苗的接種速度，以及解封的時間。」

根據歐洲疾病預防控制中心的資料，歐盟27個國家目前有近3,100萬人完成疫苗接種，僅占總人口的6％，相較之下，到2月底時英國完成第一劑疫苗接種的人口比率已接近30％，美國也有15％。

英國智庫經濟和商業研究中心經濟學家麥利（Sam Miley）指出，「疫苗的施打速度對所有主要經濟體的經濟展望都扮演著關鍵的角色。」

歐盟預估，第二季疫苗的交貨量就會增加，目前仍維持在夏季結束前讓70％的人口接種疫苗的目標，進而刺激經濟於下半年強勁反彈。

(工商 )